«تريندز» يحصل على «الآيزو» في الجودة وتطبيق أحدث النظم الإدارية

أبوظبي (الاتحاد)

أضاف «تريندز للبحوث والاستشارات» إنجازاً جديداً إلى سلسلة إنجازاته وريادته في مجال التطوير المؤسسي، حيث حصل للسنة الخامسة على التوالي على شهادة «الآيزو ISO9001: 2015» التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير، تقديراً لما حققه المركز من معايير تتصل بالجودة في مجالات الاستشارات والأبحاث والدراسات والمعارض والنشر والتدريب، وإدارة الفعاليات وما يطبقه من نظم إدارية حديثة.

وتؤكد الشهادة الجديدة قدرة «تريندز» على تقديم الخدمات التي تلبي حاجة المجتمع والمهتمين وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما تشدد على مواصلة «تريندز» تطبيقه الفعال لهذه الأنظمة، بما في ذلك عمليات التحسين والابتكار والجودة.

وتستمر فاعلية الشهادة حتى فبراير 2026، لتضاف إلى شهادات سابقة في أعوام 2020 و2021، و2022، 2023 وهي تُعطى وفقاً لمبادئ إدارة الجودة والمعايير العالمية التي تقيس كفاءة السياسات الإدارية المتبعة ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها، سواء كانت تدريبية أو بحثية أو استشارية.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، استمرار الجهود من أجل التطوير المؤسسي، بما يحقق التمكين وتعزيز قدرات الشباب الباحثين المواطنين، معرباً عن سعادته بحصول «تريندز» على هذه الشهادة العالمية.

وقال: إن «تريندز» يحتكم إلى منظومة من القيم الإدارية المشتركة التي ستبقى المرجع الأول والأساسي فيه، والمتمثلة في النزاهة والريادة والابتكار والمسؤولية التي تعزّز مفاهيم العمل البحثي الخلاق والمشاركة في نشر المعرفة والقيم الإنسانية القائمة على التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش.