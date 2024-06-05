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علوم الدار

جامعة خليفة تطلق مجلة «إكسبلورر»

خلال إطلاق المجلة (تصوير: وليد أبو حمزة)
6 يونيو 2024 01:02

مريم بوخطامين (أبوظبي) 

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أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، مجلة علمية تحت مسمى «إكسبلورر»، بالتعاون مع مجلة «نيتشر» المتخصصة في البحوث والابتكارات الرائدة عالمياً.
جاء إطلاق المجلة خلال حفل خاص أقيم في حرم الجامعة الرئيس في أبوظبي، بحضور الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والباحثين في الجامعة.
وتعتبر مجلة «إكسبلورر» نافذة على أبرز البحوث المتقدمة التي يُجريها أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثون في جامعة خليفة، بما في ذلك نتائج البحوث التي تقوم بها المجموعات البحثية والمرافق الخاصة والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في جامعة خليفة.
وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «تمثل مجلة إكسبلورر إصداراً جديداً يُضَاف إلى محفظة الجامعة الكبيرة الشاملة للإصدارات العلمية والتكنولوجية والبحثية، حيث يندرج هذا التعاون مع «نيتشر» ضمن جهود الجامعة في مجال إبراز التميز العلمي لباحثي الجامعة للجمهور من مختلف أنحاء العالم والتعرف على البحوث الرائدة التي يتم إجراؤها في جامعة خليفة، كما يساهم هذا الإصدار في تسليط الضوء على الدور الفعال والبارز للجامعة في مواصلة مسيرتها المحورية المتمثلة في تطوير رأس المال البشري والفكري في دولة الإمارات والمنطقة من خلال البحث العلمي».

جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
الإمارات
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