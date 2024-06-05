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«صندوق محمد بن راشد للابتكار» يختار الدفعة الثامنة من المبتكرين

«صندوق محمد بن راشد للابتكار» يختار الدفعة الثامنة من المبتكرين
6 يونيو 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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اختار صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى الدولة، مجموعة مبتكرين ورواد أعمال للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.
وتم تصميم برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، حيث يمكن المبتكرين ويزودهم بأدوات تعزز قدراتهم على التأثير الإيجابي في القطاعات التي يعملون بها وعلى اقتصاد دولة الإمارات، ويركز البرنامج على القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في الدولة.

صندوق محمد بن راشد للابتكار
الإمارات
الابتكار
دبي
وزارة المالية
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