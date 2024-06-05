سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة ضمن أفضل جامعات العالم

الشارقة (وام)

أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بالمكانة المرموقة التي بلغتها الجامعة، وسط نظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً سموه إلى أن ذلك يعكس الاهتمام اللامحدود بالجامعة والجهود الكبيرة لتطويرها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة رقم 57 بمكتب سموه بالجامعة، مرحباً سموه بالحضور من أعضاء المجلس، ومثمناً جهودهم فيما وصلت إليه الجامعة، والإسهام في تقدمها وتطورها.

وأضاف سموه: «إن جامعة الشارقة باتت اليوم ضمن الأفضل بين جامعات العالم، طبقاً لعدد من التصنيفات منها، تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وتصنيف هيئة كيو إس، وكذلك في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات في البحوث والدراسات العلمية، وتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات في التخصصات الإكلينيكية، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول على مستوى الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة وعدد الاستشهادات في قواعد البيانات العالمية».

واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الأكاديمي 2024 /2025، التي بلغت ملياراً و171 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس تخريج 1865 طالباً وطالبة، أنهوا متطلبات التخرج في فصل الربيع 2023 /2024، منهم 56 في برامج الدكتوراه و294 في برامج الماجستير و18 في برامج دبلوم الدراسات العليا و1497 في برامج البكالوريوس.

واعتمد المجلس تأسيس عدد من المراكز المتخصصة وهي «مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية»، ومركز «بحوث الحفاظ على المياه والبيئة»، و«مركز الشارقة لاستطلاعات الرأي العام»، إلى جانب استحداث درجة أكاديمية بعنوان «أستاذ متمرس Emeritus Professor».

ووافق المجلس على بدء إجراءات الاعتماد الأكاديمي لعدد من البرامج الجديدة، مثل دكتوراه الفلسفة في أمراض السكري والسمنة، وماجستير العلوم في هندسة المباني، وماجستير العلوم في تكنولوجيا المالية، وماجستير العلوم في الممارسات الصيدلية، وماجستير العلوم في الرياضيات لتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.