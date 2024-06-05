«زايد العليا لأصحاب الهمم» تحيي اليوم العالمي للبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باليوم العالمي للحفاظ على البيئة تحت شعار «معاً نستعيد كوكبنا»، وذلك من خلال المشاركة في الحملة التوعوية التي تقام بتلك المناسبة بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، تأكيداً على التزامها بالحفاظ على البيئة، وزيادة الوعي بين منتسبيها وكوادرها الوظيفية حول أهمية القضايا البيئية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على صحة الإنسان، ويمكن أن تقلل من جودة حياة الأفراد والمجتمعات.

وأكدت المؤسسة حرصها على غرس عقلية واعية بيئياً، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل المجتمع، ودعت جميع كوادرها الوظيفية عبر الرسائل الداخلية بأن يكونوا جزءاً من حملة اليوم العالمي للبيئة لعام 2024، والمساهمة في الجهود المبذولة الرامية إلى إصلاح الأراضي للأجيال الحالية والمقبلة، وإلى نشر الرسائل المتعلقة باليوم العالمي للبيئة داخل المجتمع حول جهود إصلاح الأراضي في أماكن مختلفة. وأوضحت، في بيان، أهمية هذا الحدث في تعزيز الوعي والمسؤولية البيئية، وتشجيع الممارسات المستدامة، ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لغرس ثقافة الاستدامة والعمل التطوعي لدى أصحاب الهمم، وتمكينهم ليصبحوا مساهمين نشطين في بناء مجتمع أكثر استدامة ووعياً بيئياً، مشيراً إلى أن زيادة الوعي بالقضايا البيئية أمر أساسي لتعزيز الشعور بالمسؤولية، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة.

وأضاف البيان: إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تلتزم بتمكين وتثقيف أصحاب الهمم وأسرهم حول القضايا البيئية، وتعزيز مسؤوليتهم تجاه حماية البيئة وبناء القدرة لديهم لنشر هذا الوعي بين أفراد المجتمع، وتشجيع مشاركة المؤسسة وموظفيها في المناسبات البيئية، وتعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات والجمعيات التي تهدف للحفاظ على البيئة، وأنها تدعم محور الاستدامة والحفاظ على البيئة في إمارة أبوظبي.