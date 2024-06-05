الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مراجعة استراتيجية استشراف مستقبل البحوث الصحية بالدولة

جانب من الورشة (من المصدر)
6 يونيو 2024 01:02

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: تعزيز جهود الإمارات في مجالات الاستدامة وصون الموارد الطبيعية
محمد بن راشد: استدامة البيئة ضمان للتقدم الحضاري للبشر

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل في ديوانها بدبي مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، بالتعاون مع فريق استشاري من معهد ستانفورد للبحوث في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف مراجعة استراتيجية استشراف مستقبل البحوث الصحية على المستوى الوطني.
وافتتح الورشة، الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، بحضور خبراء وممثلين عن الهيئات الصحية الحكومية والخاصة، إلى جانب أساتذة وباحثين من عدد من المؤسسات الأكاديمية بالدولة. 
وتمحورت المناقشات حول تقييم الوضع الراهن للبحوث الصحية في الدولة، ومدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المرسومة، فضلاً عن استشراف التحديات والتوجهات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
تركزت جلسات العمل على مراجعة شاملة لدراسة استراتيجية استشراف المستقبل للبحوث الصحية، بما في ذلك الأولويات البحثية والسياسات والإجراءات التنظيمية، ودراسة تحليل الواقع الحالي بالدولة، عبر مناقشات تفاعلية لتقييم السيناريوهات المتعلقة بالاستراتيجية وترتيب أولوياتها، وذلك بهدف تحديثها وفقاً للمستجدات العلمية والتكنولوجية، ومواءمتها مع احتياجات المجتمع على المدى البعيد.

الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
وزارة الصحة
سالم الدرمكي
آخر الأخبار
بايدن لدى وصوله إلى باريس
الأخبار العالمية
بايدن وزيلينسكي وماكرون يناقشون «احتياجات أوكرانيا»
6 يونيو 2024
مستوطنون يعتدون على صحفيين في القدس الشرقية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يعتدون على فلسطينيين بالقدس الشرقية
6 يونيو 2024
قوات الأمن اللبنانية عند نقطة تفتيش بالقرب من السفارة الأميركية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية
6 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة بسبب تراكم المخلفات
6 يونيو 2024
دبابة إسرائيلية تتخذ موقعاً على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أضرار بيئية كارثية جراء الحرب في غزة
6 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©