تفاهم بين «صحة أبوظبي» و«أوبوس جينيتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأميركية، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع «أوبوس جينيتكس»، الشركة المتخصصة في العلاجات الجينية وتطويرها لأمراض الشبكية الوراثية. وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان على تسريع جهود تطوير علاجات جينية واعدة للمرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية النادرة في دولة الإمارات.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور بن يركسا، الرئيس التنفيذي لشركة أوبوس جينيتكس.

وقالت المناعي: «في ظل ما تتمتع به أبوظبي من تنوع سكاني فريد، وإمكاناتها المتميزة في علم الجينوم، وإجراءات الموافقة البحثية المبسطة التي تستغرق 30 يوماً فقط، استطاعت الإمارة أن تُعزز مكانتها لتصبح وجهة مهمة لتجارب العلاج الجيني.

ويؤكد تعاوننا مع«أوبوس جينيتكس» مجدداً التزامنا بالارتقاء بحياة المجتمعات من خلال إجراء ودعم الأبحاث الرائدة وتطوير علاجات جديدة، عبر الاستفادة من خبرات الإمارة المتقدمة في علوم الجينوم وبنيتها التحتية المدعمة بالبيانات، حيث نسعى إلى تعزيز البحوث والتجارب قبل السريرية التي من شأنها تحسين نتائج الرعاية الصحية اليوم وللأجيال القادمة، مواصلين المضي نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في الصحة وعلوم الحياة».

وقال بن يركسا، الرئيس التنفيذي لشركة أوبوس جينيتكس: «سعداء بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مهمتنا لتطوير علاجات جينية تمضي بنا نحو تحول نوعي يعود بالنفع على المرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية.

إن الجمع بين إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي وخبرات أوبوس في تطوير العلاج الجيني في المرحلة السريرية سيمكننا من استكشاف وتسريع تطوير علاجات جينية جديدة، ما قد يوفر العلاجات التي تشهد حاجة ملحة لدى المرضى في أبوظبي وحول العالم، حيث نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب لتسريع الاختبارات قبل السريرية والتجارب السريرية، ما يُسهم في نهاية المطاف في زرع الأمل، وتحسين نوعية الحياة لدى المتأثرين بهذه الأمراض».