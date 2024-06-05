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علوم الدار

محمد الشرقي يؤكد أهمية العلم في بناء الإنسان

محمد الشرقي خلال حفل التخريج (وام)
6 يونيو 2024 01:03

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية العلم في بناء الإنسان، ودور المؤسسات التعليمية في رفع وعي المجتمعات، وتمكين أفرادها معرفياً وثقافياً نحو تحقيق تنمية وطنية شاملة على الأصعدة كافة.
جاء ذلك، خلال حضور سموه، حفل تخريج 161 طالباً وطالبة في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة «دفعة عام الاستدامة»، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لإرساء بيئةٍ تعليمية مُحفزة، تدعم البحث العلمي، وتستثمر في المورد البشري، تماشياً مع رؤية الإمارات نحو مجتمعٍ معرفي يقوم على الابتكار والريادة. وهنّأ سموه الخريجين والخريجات، مثنياً على جهودهم في اجتياز هذه المرحلة الدراسية، وداعياً إياهم إلى مواصلة رحلة العلم والمعرفة واكتساب المهارات، ليكونوا فاعلين في مسيرة التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في مختلف المجالات.
وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس أمناء الجامعة، والهيئة الإدارية والأكاديمية، نحو ضمان سير العملية التعليمية وفق أفضل المعايير، وتطوير البرامج الطلابية ومُخرجاتها بما يدعم تنافسية قطاع التعليم.
وألقى الدكتور علي أبو النور، مدير جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، كلمةً أشاد فيها بدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة للمؤسسات التعليمية في الإمارة، واهتمام سموه بتطويرها من خلال توفير أفضل الأدوات والممارسات التعليمية.

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