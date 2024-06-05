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علوم الدار

المنظمة العالمية للأرصاد: إحدى السنوات الـ5 المقبلة الأكثر حرارة

المنظمة العالمية للأرصاد: إحدى السنوات الـ5 المقبلة الأكثر حرارة
5 يونيو 2024 22:52

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يتجاوز متوسط ​​درجات الحرارة العالمية السنوية مؤقتاً 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة وذلك خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة.

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وتوقعت المنظمة أيضا في تقرير أصدرته اليوم في جنيف بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام أن يكون متوسط ​​درجة الحرارة العالمية القريبة من السطح لكل عام بين عامي 2024 و2028 أعلى بما يتراوح بين 1.1 درجة مئوية و1.9 درجة مئوية عن خط الأساس 1850-1900 مشيرة إلى أنه من المحتمل وبنسبة تصل إلى (86%) أن تسجل سنة واحدة على الأقل من هذه السنوات رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة متجاوزة عام 2023 الذي يعد العام الأكثر دفئاً.

المصدر: وام
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
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