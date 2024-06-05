«تواصل» نادي الشارقة للصحافة يناقش مبادرات ومخرجات دائرة الإسكان

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للصحافة أمس الأربعاء لقاء «تواصل» الذي جمع ممثلي الصحف المحلية مع دائرة الإسكان بالشارقة للتعرف على مبادراتها وخدماتها وأبرز مشروعاتها التطويرية ومخرجاتها. حضر اللقاء في مقر الدائرة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمهندس إبراهيم الحوسني مدير دائرة الإسكان، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وعدد من مدراء الإدارات في الدائرة.

ويأتي اللقاء ضمن مبادرات نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تعزيز التواصل والتعاون بين وسائل الإعلام ومختلف الجهات والدوائر الرسمية في إمارة الشارقة.

وأظهرت بيانات دائرة الإسكان بالشارقة أن قيمة إجمالي الدعم السكني لمشروعات الإسكان بلغت 13ملياراً و500 مليون درهم، استفاد منها 13 ألفاً و474 مستفيداً منذ بدايات تأسيس الدائرة في العام 2011. وتوزع إجمالي الدعم السكني على المنح المقدمة من الدائرة التي وصلت إلى 6930 منحة بينما وصل إجمالي عدد القروض إلى 6544 قرضاً.

وأكد المهيري حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسريع وتيرة الاستفادة من الدعم السكني، وتسخير جميع طاقاتها لتلبية الاحتياجات الإسكانية المقدمة لمواطني الإمارة من مختلف مدنها ومناطقها.

ولفت إلى حرص دائرة الإسكان على تلبية الاحتياجات الإسكانية لأبناء الإمارة، والسعي إلى توفير المسكن المناسب والعيش الكريم للأسر المواطنة، والمضي قدماً للارتقاء بالواقع الإسكاني في الشارقة.

ومن جانبه أكد علاي أهمية مبادرات دائرة الإسكان بالشارقة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفير الاستقرار السكني للأسر المواطنة، والحياة الكريمة مشيداً بجهود الدائرة في توفير الإسكان المستدام ودعم التوجهات التنموية في إمارة الشارقة.

وأثنى علاي على جهود وسائل الإعلام في تلبية مبادرة «تواصل» التي يتبناها نادي الشارقة للصحافة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الإعلام والمؤسسات الحكومية كونه شريك البناء والتنمية، لدوره في نقل المعلومات الصحيحة والموثوقة وتعزيز الشفافية والتعريف بالمبادرات والإنجازات الحكومية.

وناقش لقاء «تواصل» آليات دعم المجمعات السكنية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، واستمراراً لمسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وتم إطلاع وسائل الإعلام على منظومة خيارات الدعم السكني التي تخدم مختلف شرائح المجتمع المتقدمين بطلب الحصول عليه، كخدمات البناء الجديد والاستكمال وشراء المسكن، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي جاهز ضمن المجمعات السكنية، وإنشاء الوحدات السكنية المصغرة.

وتنفذ دائرة الإسكان مشاريع متميزة تدعم تطوير منظومة الإسكان الحكومي في الإمارة، التي تهدف إلى تحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وتحقيق رفاهية وسعادة الأسر المواطنة، مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق الخدمية والبنية التحتية.



المشاريع الإسكانية

واستعرض الدكتور أحمد النقبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة الإسكان، مسيرة الدائرة وإنجازاتها ومبادراتها المختلفة التي تستهدف تحقيق رؤية ورسالة الدائرة المرتكزة إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأشار النقبي إلى أن الدائرة تقدم الدعم السكني للمستحقين من مواطني الإمارة سواء كان منحة سكنية أو قرضاً سكنياً، مبيناً أن استحقاق القروض يكون لأصحاب الدخل الذي يوازي 25 ألف درهم فأكثر، بينما يتم صرف المنح لمن يقل دخله عن هذا المبلغ.

وتطرق الدكتور النقبي إلى مبادرة الإسكان المؤقت التي تختص بتقديم المساعدات الإيجارية مبيناً أن عدد المستفيدين منها وصل إلى 5897 أسرة مستفيدة.

وأثمرت جهود دائرة الإسكان تبني عدة مشروعات متميزة، إذ تشمل مدينة الشارقة مشروع ضاحية مهذب، والذي يعد من أحدث المشاريع السكنية التي أُعلن عنها مؤخراً.

وبيّن مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الإسكان أن المشروع يضم ثلاثة مجمعات سكنية متكاملة ذات جودة عالية ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين، وتستوفي أعلى معايير الجودة والاستدامة والاشتراطات العالمية للبيئة، كما يمتاز بتوفر الخدمات المجتمعية التي تمكن قاطنيها من تأمين احتياجاتهم اليومية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وتشمل ضاحية مهذب مشروع القطينة 1 السكني الذي يضم 362 مسكناً بواجهات متعددة تناسب احتياجات المستفيدين.

ويجري العمل حالياً على مشروعين آخرين أحدهما مشروع القطينة 3 السكني، الذي يضم 429 مسكن، فيما يضم مشروع مجمع الشنوف 4 السكني 549 مسكناً. كما تشمل مدينة الشارقة مجمع الوحدات السكنية المصغرة الذي يضم 24 مسكناً مصغراً للأسر غير المتنامية من فئات كبار السن والأرامل والمطلقات.



المنطقة الشرقية

وجرى خلال لقاء «تواصل» استعراض مشاريع المنطقة الشرقية منها مجمع الحراي السكني في مدينة خورفكان الذي يعد من أبرز المشاريع من حيث عدد الوحدات السكنية التي تنفذها الدائرة في المنطقة الشرقية.

ويضم المشروع المنفذ على عدة مراحل إنشائية تميزت بواجهاتها العصرية الحديثة وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية من خلال تبني مسار الأحياء السكنية التي تتوفر فيها كافة الخدمات المجتمعية.

ويتضمن مشروع مجمع الحراي السكني على 48 مسكناً فيما يستمر العمل على المرحلة التالية من المشروع التي تضم 329 مسكناً بواجهات متعددة.

كما تضم مدينة خورفكان مشروع النحوة السكني، الذي يشمل 16 مسكناً، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروع مجمع البطحاء 1 السكني الذي يضم 81 مسكناً ومجمع الوحدات السكنية المصغرة الذي يضم 16 مسكناً تم تخصيصها للأسر غير المتنامية.



مدينة كلباء

وتطرق لقاء «تواصل» إلى مشروع مجمع الساف السكني الذي يضم 424 مسكناً بواجهات عصرية متنوعة، ويعد المجمع من أبرز المشاريع الإسكانية في مدينة كلباء ويستهدف تصميمه تسهيل حياة أفراد المجتمع بشكل متكامل.

وتضم مدينة كلباء مشروعين آخرين، أحدهما مشروع مجمع المهتدي السكني الذي يشمل 31 مسكناً، والآخر مشروع القليعي السكني الذي يشمل أيضاً على 24 مسكناً.



دبا الحصن

ويتميز مشروع بنايات مجمع جزيرة الحصن السكني في مرحلته الأولى المكون من 8 بنايات سكنية مزدوجة في سبعة طوابق مكررة، بتفرده بطابع معماري مبتكر يضفي طابعاً جمالياً يتناسب مع التطور الحضري في إمارة الشارقة.

ويوفر المشروع خدمات الإسكان، ويتيح الاستفادة من المساحات المتوفرة، مع استخدام أفضل المرافق والخدمات ذات الجودة العالية، التي تدعم الاستقرار الأسري والخصوصية في الأحياء السكنية.

وتواصل دائرة الإسكان جهودها في تطبيق مبادئ التطوير والتحسين المستمر لتحقيق رؤية إمارة الشارقة بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، وتعزيز استقرارها الأسري، وتلبية احتياجات وآمال الأسر المواطنة وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير السكنية.