«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق مبادرة «غرشة»

الفجيرة (وام)

أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلة بمركزها لإسعاد المتعاملين فرع دبا، عن إطلاق مبادرة «غرشة» التي جرى تصميمها لتعزيز وعي موظفيها ومتعامليها حول جمع المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها، وذلك دعماً لرؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية نحو تعزيز الممارسات والحلول المستدامة، وترسيخ مفاهيم ثقافة إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر.

وتهدف المبادرة، التي أطلقت تزامناً مع يوم البيئة العالمي، إلى تنمية الوعي المجتمعي، وجمع وإعادة تدوير البلاستيك، وتمكين المشاركة في المنظومة، وإلهام الأفراد لاتّباع خيارات صديقة للبيئة، وبناء شراكات مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية لزيادة مؤشر إعادة التدوير والحدّ من استخدام البلاستيك، تماشياً مع عام الاستدامة ودعماً لتحقيق المستهدفات البيئية الوطنية.

وذكر المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، للمؤسسة والتشجيع على استخدام بدائل بيئية أكثر استدامة، لتقليل البصمة البيئية، من خلال تقليل الاعتماد على المواد المستخدمة لمرة واحدة، وتبني ممارسات إعادة التدوير، إضافةً إلى تحفيز الاستخدام المستدام للموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار الأخضر.

وأشار إلى تخصيص المؤسسة حاويات لتجميع العبوات البلاستيكية والمواد القابلة لإعادة التدوير في مركز إسعاد المتعاملين في الحيل ومركزها في دبا، ليتم بعد ذلك التواصل مع الجهات المعنية لتسلم المواد بعد استكمال العدد المطلوب.