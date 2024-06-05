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4 جهات حكومية تطلق حملة للحفاظ على الموارد المائية بالفجيرة

4 جهات حكومية تطلق حملة للحفاظ على الموارد المائية بالفجيرة
6 يونيو 2024 01:02

الفجيرة (وام)

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أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة حملة مشتركة لحماية الموارد المائية والمياه الجوفية في إمارة الفجيرة.
جاء ذلك تزامناً مع عام الاستدامة وتحقيقاً لمستهدفات استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% ووفقاً للمهام المدرجة في قانون تأسيس هيئة الفجيرة للبيئة كونها الجهة المنوطة بإدارة موارد المياه والمياه الجوفية في الإمارة، والتي تعتبر مُكَمِّلَة لمهام وإجراءات الجهات الثلاث المشتركة عملاً بالقانون رقم (2) لعام 2011 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها في إمارة الفجيرة.
وتأتي الحملة في أعقاب ارتفاع مخزون المياه الجوفية في إمارة الفجيرة التي خلفتها الأمطار الغزيرة والمنخفضات الجوية التي تأثرت بها الدولة خلال الأشهر الماضية، وارتأت الجهات الأربع توحيد الجهود وتكثيف الحملات التوعوية والرقابية وإطلاق حملة مشتركة موسعة تشمل جميع مناطق إمارة الفجيرة لتنظيم عملية استخدام الموارد المائية واستخراج المياه الجوفية للاستخدامات الاقتصادية والشخصية للحد من استنزاف المياه والمياه الجوفية.
وقالت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، إن مواردنا كنز ثمين لاسيما المائية منها ولذا يتطلب ذلك منا جميعاً التكاتف والعمل على الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة وخطة متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لضمان استدامة مواردنا الطبيعية وحماية النظم البيئية ومقوماتها.. وأهدافنا ورؤيتنا في هذا الشأن مكملة لبعضها بعضاً وسنواصل توسيع نطاق شراكاتنا لتحقيق أهدافنا المشتركة.

بلدية الفجيرة
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