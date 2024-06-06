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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شعار الوطني للأرصاد
6 يونيو 2024 08:37

كشف "الوطني للأرصاد"عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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