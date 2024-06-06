الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك السويد باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
6 يونيو 2024 09:33

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: تعزيز جهود الإمارات في مجالات الاستدامة وصون الموارد الطبيعية
محمد بن راشد: استدامة البيئة ضمان للتقدم الحضاري للبشر

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أولف كرسترسون رئيس وزراء مملكة السويد.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
السويد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
«المقام» بطل هيرون ستيكس إلى رويال آسكوت
الرياضة
«المقام» بطل هيرون ستيكس إلى رويال آسكوت
اليوم 12:00
اتحاد الجودو ينظم «المخيم الصيفي» في مقره الجديد
الرياضة
اتحاد الجودو ينظم «المخيم الصيفي» في مقره الجديد
اليوم 11:26
مؤتمر بـ «سوربون أبوظبي» يرسم مساراً لاستدامة المحيطات في العالم
علوم الدار
مؤتمر بـ «سوربون أبوظبي» يرسم مساراً لاستدامة المحيطات في العالم
اليوم 11:03
«ثلاثية نونيز» تُهدي أوروجواي فوزاً ساحقاً على المكسيك
الرياضة
«ثلاثية نونيز» تُهدي أوروجواي فوزاً ساحقاً على المكسيك
اليوم 10:52
الوصل «الثاني» في أعلى معدل نقاط لـ «البطل» بـ «المحترفين»
الرياضة
الوصل «الثاني» في أعلى معدل نقاط لـ «البطل» بـ «المحترفين»
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©