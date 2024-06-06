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علوم الدار

بحضور اليازية بنت نهيان.. فاخرة بنت ذياب بن سيف تستعرض قطعاً فنية في مطار زايد الدولي

بحضور اليازية بنت نهيان.. فاخرة بنت ذياب بن سيف تستعرض قطعاً فنية في مطار زايد الدولي
6 يونيو 2024 12:21

نظَّم مطار زايد الدولي عرضاً فنياً لسلسلة «رحلة سعيدة»، و«قابلت رحالاً من أرض الكنوز»، لتكون جزءاً من مجموعة الأعمال الفنية المعروضة في المطار الذي افتُتِح حديثاً، بعد أن استعرضتها في المطار الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، بحضور الفنانة التشكيلية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان.

الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان استعرضت الأعمال الفنية في المطار، وتسلَّمت شهادة تقدير من إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، بالنيابة عن الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان.

وانطلق الحدث بكلمة افتتاحية بحضور إيلينا سورليني، وشيرين المسكري، مدير المراسم والتشريفات، وشمل البرنامج جولة في مطار زايد الدولي.

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يُذكَر أنَّ مجموعة «رحلة سعيدة» هي مزيج فني مستوحى من لوحات عالمية شهيرة في إعلانات الخطوط الجوية، وأضافت إليها الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان لمساتٍ فنيَّةً لتخوض رحلة فنية نوعية. وتعدُّ هذه الأعمال التشكيلية تجربة تُظهِر مدى التفاعل مع الفن، وسبق أن عُرِضَت مجموعة «رحلة سعيدة» في معرض شخصي نُظِّمَ في «البيت العربي» في مدينة مدريد.

وتضمُّ مجموعة الأعمال المعروضة عملاً فنياً مصمَّماً من الرخام على شكل فتحات ومداخل الكهوف، يحمل رسالة توضِّح أنَّ رحلات البحث عادة تكون لاقتفاء آثار كنز أو معرفة، وأنَّ أغلب العلامات الموجودة على الخرائط تضلِّل الباحثين وتقودهم إلى كهوف فارغة، لكن «الكنز الحقيقي» (تصميم يمزج بين العملات المعدنية الشرقية القديمة) يبدو وكأنه مدفوناً تحت الرخام بعيداً عن النقاط المضلِّلة.

وعُرِض «قابلت رحالاً من أرض الكنوز» في معرض «بي آرت وورك» في مدينة لندن في المملكة المتحدة، وعُرِضَت مجموعتا «رحلة سعيدة»، و«قابلت رحالاً من أرض الكنوز» في معرض «نقوش معاصرة» في بيت السناري (التابع لمكتبة الإسكندرية)، وهو مَعْلَمٌ تاريخيٌّ في حيِّ السيدة زينب في القاهرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطار زايد الدولي
اليازية بنت نهيان
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