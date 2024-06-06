حاكم الشارقة يتفقد مشروع استراحة "فوق الغمام" على جبل ديم

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم مشروع استراحة "فوق الغمام" الواقع على جبل ديم ضمن سلسة جبال مدينة كلباء وعلى ارتفاع 850 مترا عن سطح البحر.

وشاهد سموه الأعمال الإنشائية لاستراحة فوق الغمام التي تُبنى على شكل هلال وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 4.7 ألف متر مربع، وتتكون من طابقين سيضم الطابق الأول مطعماً ومقهى مفتوحاً ومنطقة للقراءة، فيما يحوي الطابق الأرضي قاعة متعددة الاستعمالات ومصلى ودورات مياه ومنصات مشاهدة متعددة إضافة إلى مسرح ومناطق خضراء وألعاب للأطفال.

تتميز الاستراحة بموقعها الفريد وتوفر رؤية بانورامية مفتوحة على ساحل المدينة والأودية الجبلية المحيطة لتعطي زوارها تجربة ساحرة ،وللمكان أهمية ثقافية واجتماعية.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على مخططات شبكة الطرق التي ستخدم المشروعات الجديدة، والتي تضم طريقين بطول إجمالي10 كيلو مترات وجسرين ويربط الطريق الأول نفق وادي الحلو بطريق الشارقة - كلباء الجديد بطول 4 كيلو مترات، أما الطريق الثاني فهو المؤدي إلى قمة الجبل والمشاريع التطويرية ويبلغ طوله 6 كيلومترات ويحوي 3 حارات للمركبات وتم مراعاة توفر مواصفات الأمان العالية في مخططات الطرق ليمّكن الحافلات والمركبات الثقيلة من الصعود لقمة الجبل.

واطلع سموه على تصميم مشروع تنفيذ استاد دولي وفق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتم إنشاؤه ليخدم نادي كلباء الرياضي الثقافي على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف متر مربع، على جبل ديم واستمع إلى شرحٍ عن مواصفات الاستاد والمرافق الرياضية التابعة له والملاعب الفرعية والبالغ عددها 9 ملاعب مهيأة لاستضافة الفرق المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية، وسيقع الاستاد على ارتفاع 650 مترا فوق منسوب سطح البحر وسيضم مدرجات وفقاً لطبيعة المنطقة الجبلية ويتميز برؤية مفتوحة على مدينة كلباء، إضافة إلى منصة لكبار الزوار وغرف للإعلاميين وخدمات تجارية ومرافق صحية وغيرها من الخدمات اللازمة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة لشرحٍ عن مقترح تصميم الفندق السياحي الرياضي الذي سيقع بجانب استراحة فوق الغمام والمتوقع أن يضم 100 غرفة مطلة على ساحل مدينة كلباء، وسيرتبط الفندق بالاستراحة عبر ممر مشاة منفصل.

وتجول سموه في المناطق المحيطة باستراحة فوق الغمام التي تم تشجيرها وزرعها بأكثر من 4500 شجرة وتعرف على أنواع الأشجار المختلفة المزروعة منها أشجار الزيتون والبالغ عددها 3053 شجرة وأشجار التفاح بواقع 670 شجرة وأشجار الرمان الذي يبلغ عددها 112 شجرة وأشجار العنب البالغ عددها 500 شجرة، إضافة إلى 260 صنفا من أشجار الفواكه الأخرى المتنوعة.

وتعد استراحة فوق الغمام تجسيداً متميزاً لاندماج الهندسة المعمارية الحديثة مع البيئة المحيطة بأقل قدر من التأثير على الطبيعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات وخدمات الموقع.

وستكون استراحة فوق الغمام مع المساحات الخضراء المتدرجة والمسارات الجبلية والملعب الدولي وملاعب التدريب المجاورة بعد الانتهاء من تنفيذها، واحدة من أبرز وأهم الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة بمدينة كلباء، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير إلى جانب المشروعات الأخرى مثل الحدائق المعلقة وبحيرة الحفيه وتطوير منطقة الكورنيش وبرج الساعة وغيرها من المشاريع، في جذب عدد كبير من الزوار لمدينة كلباء.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الجولة كل من المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، والدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومحمد عبيد اليماحي رئيس شركة كلباء لكرة القدم.