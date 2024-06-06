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بدور القاسمي تصدر قراراً بترقية نجلاء المدفع نائباً لرئيسة "شراع" وسارة النعيمي مديرة تنفيذية

بدور القاسمي تصدر قراراً بترقية نجلاء المدفع نائباً لرئيسة "شراع" وسارة النعيمي مديرة تنفيذية
6 يونيو 2024 15:04

أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) قرارا بترقية نجلاء المدفع المديرة التنفيذية الحالية للمركز إلى منصب نائب رئيسة "شراع" وتعيين سارة النعيمي مديرة تنفيذية جديدة للمركز.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: " لقد أظهرت نجلاء المدفع بصفتها المديرة التنفيذية لـ (شراع) قيادة استثنائية أسهمت في تمكين المركز من تحقيق نجاح بارز ويأتي قرار ترقيتها إلى منصب نائبة رئيسة (شراع) تقديرا لإنجازاتها العديدة والتزامها الراسخ بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة".

وحول تعيين سارة النعيمي في منصب المديرة التنفيذية لـ"شراع" قالت الشيخة بدور القاسمي :"تنضم سارة إلى عائلة (شراع) بسجل حافل في مجموعة متنوعة من الصناعات وخبرة واسعة والتزام بقيادة مبادرات مؤثّرة ونحن واثقون بأن أفكارها المبتكرة وأسلوبها ومهاراتها القيادية ستقود (شراع) إلى مرحلة جديدة من النمو".

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وأعربت الشيخة بدور القاسمي عن تفاؤلها بمستقبل "شراع" وقالت: "اليوم هو أقوى من أي وقت مضى وهذا التحوّل الاستراتيجي الخطوة الطبيعية التالية في رحلتنا ومن خلال فريقنا القيادي المتميّز سنسهم في تعزيز مكانة (شراع) باعتباره منصة بارزة لرواد الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة منارة للإبداع والمعرفة والابتكار".

كان مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) قد انطلق في 2016 بهدف تطوير منظومة ريادة أعمال ذات مستوى عالمي في إمارة الشارقة وإثراء الجيل القادم من رواد ورائدات الأعمال ونجح بتعزيز مهارات 18 ألف رائد أعمال واعد واحتضان أكثر من 180 مشروعا مؤثرا، وجذب حتى اليوم استثمارات بقيمة 171 مليون دولار وتصل نسبة البقاء والاستمرار في السوق ضمن محفظة مشاريع "شراع" إلى 71% مع تسجيل عمليات تخارج ناجحة لـ8 شركات ناشئة من خلال بيع كامل الشركة أو جزء منها عن طريق الاستحواذ أو الاندماج.

فيما أسهم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" بتعزيز مكانة الإمارة مركزا يجمع المواهب بعدما جذب 30 ألفا من صنّاع التغيير من جميع أنحاء العالم على مدار دوراته السبع الماضية.

المصدر: وام
بدور القاسمي
الشارقة
شراع
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