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علوم الدار

قتيل و90 جريحاً في حادث تصادم في سيبيريا

قتيل و90 جريحاً في حادث تصادم في سيبيريا
6 يونيو 2024 15:10

قتل شخص وجُرح تسعون آخرون، بينهم خمسة أطفال صباح الخميس في حادث تصادم عربتَي ترام في مدينة كيميروفو في شرق سيبيريا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة المحلية.
وفقدت إحدى عربتَي الترام السيطرة أثناء نزولها من تلة.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية أن سرعة عربة الترام ازدادت إلى حد كبير أثناء نزولها من تلة، بينما بقيت على سكتها، واقتُلعت أبوابها، وانقذف عدد من ركابها من النوافذ ليسقطوا مباشرة على طريق مزدحم.
ثم اصطدمت العربة بأخرى كانت متوقفة لتحميل ركاب، بحسب اللقطات.
ويبلغ عدد سكان كيريموفو 540 ألف نسمة، وتقع في غرب سيبيريا في منطقة التعدين الرئيسية المعروفة كوزباس.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن المسؤول المحلي في وزارة الصحة أليكسي كوزنتسوف قوله «للأسف قُتل شخص».
و«أصيب 90 شخصاً آخرون بجروح، بينهم خمسة أطفال» وفق المسؤول.
وقال رئيس بلدية كيميروفو دميتري أنيسيموف، إن أحد المصابين بجروح توفي في المستشفى «رغم كل الجهود التي بذلها الأطباء»، مؤكداً أن حياة المصابين الآخرين الذين يعالجون في المستشفى ليست في خطر.
من جانبها، أكدت لجنة التحقيق المحلية في بيان أنها فتحت تحقيقاً بشأن «تقديم خدمات غير مطابقة لمعايير السلامة».
ونقلت وسائل إعلام روسية عن شهود عيان قولهم إن الحادث قد يكون ناجماً عن عطل في المكابح.

 

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