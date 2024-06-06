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علوم الدار

حصص "تمكين" لدعم الطلبة خلال اختبارات نهاية العام

حصص "تمكين" لدعم الطلبة خلال اختبارات نهاية العام
6 يونيو 2024 16:45

دينا جوني (دبي)
أعلنت إدارة تنسيق التطوير المؤسسي في الفرع المدرسي الأول عن تفعيل "أكاديمية تمكين الرقمية" للفصل الثالث من العام الدراسي 2023-2024.
 وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول حصص "الأكاديمية" التي أطلقتها المؤسسة تنفيذاً لخطة دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة في مختلف المواد الدراسية استعداداً لاختبارات نهاية العام. 
وتستهدف الأكاديمية طلبة المدارس الحكومية من الثالث إلى الثاني عشر في مختلف المسارات التعليمية. 
وتمتد كل حصة في "أكاديمية تمكين الرقمية" لساعة ونصف بدءاً من الساعة الرابعة والنصف ولغاية الساعة العاشرة والنصف مساءً. 
وعممت المؤسسة جداول توزيع الحصص وفق المدرسة والمادة والمعلم المعني بالتدريس في الحصص الافتراضية، وكذلك المرحلة التعليمية.   

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