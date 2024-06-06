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دائرة الصحة و«أسترازينيكا» تتعاونان لإنشاء مركز تميز جديد للأمراض النادرة في أبوظبي

دائرة الصحة و«أسترازينيكا» تتعاونان لإنشاء مركز تميز جديد للأمراض النادرة في أبوظبي
6 يونيو 2024 17:11

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي وأسترازينيكا أمس مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تميز للأمراض النادرة في أبوظبي.

وسيعمل الطرفان وفق مذكرة التفاهم على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في أبوظبي وخبرات أسترازينيكا العالمية في إدارة الأمراض النادرة لإثراء جهود الابتكار الرامية لتحسين حياة أفراد المجتمع المتأثرين بهذه الأمراض إقليمياً وعالمياً.

جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو الولايات المتحدة الأميركية بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي وهشام مرغني مدير شؤون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في أسترازينيكا.

وقع المذكرة الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي وغالب الأحدب، مدير العلاقات الحكومية لمنطقة الخليج وباكستان في أسترازينيكا.

وتُشير الدراسات إلى أن الاضطرابات الوراثية والخلقية أكثر شيوعاً في منطقة الخليج العربي منها في البلدان الصناعية الأخرى الأمر الذي ينتج عنه عبء اجتماعي واقتصادي كبير على المرضى وأسرهم والمجتمع ككل.. وسيسهم هذا التعاون في مواجهة هذه الأعباء من خلال تعاون الطرفين جنباً إلى جنب لإنشاء مركز تميز للأمراض النادرة في أبوظبي ليكون بمثابة مركز شامل للتشخيص والعلاج والمتابعة والتعليم البحثي ورعاية المرضى مع تركيزه على أمراض الدم والأعصاب والاضطرابات الأيضية.

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وقالت الدكتورة أسماء المناعي: إن أبوظبي تحتضن نخبة من منشآت الرعاية الصحية المرموقة على مستوى العالم بما في ذلك أربعة مراكز للتميز تُقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مجالاتها وهو ما جاء نتاجاً لأطر التعاون التي أستطعنا إرساءها مع الشركاء من حول العالم فقد أدركت الإمارة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات وتعزيز الرعاية الصحية للجميع.. وستمكننا الشراكة مع أسترازينيكا من تحقيق تطلعاتنا القائمة على قيادة الجهود البحثية والابتكار لتحقيق مستقبل أكثر صحة لمن يعانون من الأمراض النادرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويجمع هذا التعاون بين الرؤى والتوجهات العالمية التي تُقدمها شركة أسترازينيكا والبنية التحتية المتطورة في أبوظبي ومنظومتها المتميزة في الرعاية الصحية بما في ذلك برنامج الجينوم الإماراتي وسجلها الحافل في خدمات البيانات.

وسيعمل الطرفان جنباً إلى جنب على تطوير إجراءات التشخيص وتنفيذ أحدث إجراءات الكشف المبكر وابتكار تقنيات جديدة لإدارة شاملة للمرضى الذين يعانون من أكثر الأمراض النادرة تعقيداً.

من جهته قال أحمد سالم إنه من خلال هذا التعاون، نهدف إلى الاستفادة من خبراتنا العالمية في إدارة الأمراض النادرة مع التركيز على التميز التشخيصي وبروتوكولات العلاج الشاملة ورعاية المرضى بمستويات عالمية بما يتماشى مع رؤى أبوظبي القائمة على ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لعلوم الحياة والابتكار الطبي متطلعين إلى المساهمة في تحقيق ذلك.

وبالإضافة إلى التعاون لتطوير بروتوكولات التشخيص والعلاج والمتابعة الشاملة ستعمل دائرة الصحة مع شركة أسترازينيكا على تحديد وتنفيذ أفضل الممارسات في رعاية المرضى وتطوير وتقديم برامج تعليمية ومبادرات تدريبية للمتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى ما يعزز الوعي بأمراض نادرة معينة.

المصدر: وام
دائرة الصحة أبوظبي
أسترازينيكا
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