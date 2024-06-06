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علوم الدار

جامعة الإمارات تتبوأ المركز (261) في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025

جامعة الإمارات تتبوأ المركز (261) في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025
6 يونيو 2024 17:20

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ(261) في التصنيف العالمي للجامعات QS لعام 2025، بتقدمها 29 مركزاً عن العام السابق ما يعكس التفوق الأكاديمي والبحثي المستمر للجامعة على المستوى الدولي، ويبرز أداءها المتميز في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وبهذه المناسبة قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن هذه القفزة النوعية التي أحرزتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في تصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2025، تعكس المكانة الرائدة والمرموقة للجامعة الوطنية الأولى، ومدى التزامها وحرصها على تحقيق التميز في برامجها وخططها التي تواكب أحدث المعايير العالمية.

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وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، وانسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لمستقبل دولة الإمارات إلى واقع ملموس، والتي تعمل على تحقيقها جميع المؤسسات وصولا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين.

وتعد تصنيفات QS للجامعات العالمية، من أكثر التصنيفات شهرة وتأثيراً على مستوى العالم وتعتمد على مجموعة من المعايير تشمل السمعة الأكاديمية، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وجودة الأبحاث، والتوظيف، والتنوع الدولي، وتقدم الجامعة، في هذا التصنيف يُعد مؤشراً قوياً على التزامها بالمعايير الأكاديمية العالية وسعيها المستمر لتحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي.

المصدر: وام
جامعة الإمارات
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