الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ميلريم للروبوتات» توسع نطاق عملياتها العالمية بافتتاح مكتبها في أبوظبي

«ميلريم للروبوتات» توسع نطاق عملياتها العالمية بافتتاح مكتبها في أبوظبي
6 يونيو 2024 21:23

أعلنت "ميلريم للروبوتات"، الشركة التابعة لمجموعة "إيدج" الرائدة عالمياً ضمن مجال تطوير الروبوتات والأنظمة الذاتية، عن تأسيس مكتبها في أبوظبي بهدف دعم العملاء المحليين من موقعها الاستراتيجي الجديد، والاستفادة من المشهد التكنولوجي المتنامي في المنطقة حيث أضحت أبوظبي وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا.
يعزز المكتب الجديد في أبوظبي مكانته كمركز رئيسي للتميز في دولة الإمارات، حيث يهدف إلى تعزيز آفاق البحث والتطوير، إلى جانب استحداث وتطوير المنتجات، والتعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات المحلية على حد سواء.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يُمثّل افتتاح مكتب ميلريم للروبوتات في أبوظبي خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة إيدج. وعبر تعزيز حضور الشركة في دولة الإمارات، يبرز التزام المجموعة المستمر بتحديد وتقديم أحدث وأفضل القدرات التقنية والدفاعية التي تُلبّي احتياجات العملاء والمستخدمين المتنوعة والمتغيّرة. كما من شأن المكتب الجديد أن يُعزز حضور البصمة العالمية لشركة ميلريم للروبوتات، ويُوطّد التعاون المستمر من خلال موقع الشركة الاستراتيجي لإبرام شراكات جديدة، والحصول على رعاية تعاون دولي أكبر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي على نحو مستدام».
 من جهته، قال كولدار فآرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلريم للروبوتات: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح أحدث مكتب لنا في أبوظبي، مما يُمثّل إنجازاً متميزاً ضمن مسيرة ميلريم للروبوتات المتنامية».
فيما أوضح يوري بايوستي، مدير العمليات لدى ميلريم للروبوتات: «بصفتنا شركة رائدة ضمن مجال ابتكار الروبوتات، ندرك الآفاق الهائلة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما سيمكّننا حضورنا في أبوظبي من خدمة عملائنا الحاليين على نحو أفضل، إلى جانب إقامة شراكات جديدة، وقيادة مسيرة التقدم الملموس في تكنولوجيا الروبوتات».
 تعد ميلريم للروبوتات شركة رائدة عالمياً ضمن مجال تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة وتكامل الأنظمة، ولها مكاتب في إستونيا وفنلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأميركية.
وتشتهر الشركة بإنتاج المركبات البرية غير المأهولة من فئتي «THeMIS» و«Multiscope»، بالإضافة إلى المركبة القتالية الروبوتية «Type-X»، وحزمة «MIFIK» للوظائف المستقلة الذكية لمنصات الدفاع.

أخبار ذات صلة
52 فريقاً في منافسات «الروبوتات الموحدة»
خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين "إيدج" و"فينكانتييري" لإطلاق "ميسترال" المشروع المشترك لبناء السفن
ميلريم للروبوتات
مجموعة إيدج
الروبوتات
آخر الأخبار
«حمدان بن راشد آل مكتوم» تكرّم المدارس الفائزة في نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي
علوم الدار
«حمدان بن راشد آل مكتوم» تكرّم المدارس الفائزة في نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي
اليوم 23:06
توقيع الاتفاقية
علوم الدار
اتفاقية تعاون بين «زايد العليا» والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
اليوم 22:52
جلسة حوارية في أبوظبي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
علوم الدار
جلسة حوارية في أبوظبي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
اليوم 22:43
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام عيد الأضحى
اليوم 22:23
«الأبيض» يهزم نيبال برباعية ويحصد «العلامة الكاملة»
الرياضة
«الأبيض» يهزم نيبال برباعية ويحصد «العلامة الكاملة»
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©