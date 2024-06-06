«ميلريم للروبوتات» توسع نطاق عملياتها العالمية بافتتاح مكتبها في أبوظبي

أعلنت "ميلريم للروبوتات"، الشركة التابعة لمجموعة "إيدج" الرائدة عالمياً ضمن مجال تطوير الروبوتات والأنظمة الذاتية، عن تأسيس مكتبها في أبوظبي بهدف دعم العملاء المحليين من موقعها الاستراتيجي الجديد، والاستفادة من المشهد التكنولوجي المتنامي في المنطقة حيث أضحت أبوظبي وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا.

يعزز المكتب الجديد في أبوظبي مكانته كمركز رئيسي للتميز في دولة الإمارات، حيث يهدف إلى تعزيز آفاق البحث والتطوير، إلى جانب استحداث وتطوير المنتجات، والتعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات المحلية على حد سواء.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يُمثّل افتتاح مكتب ميلريم للروبوتات في أبوظبي خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة إيدج. وعبر تعزيز حضور الشركة في دولة الإمارات، يبرز التزام المجموعة المستمر بتحديد وتقديم أحدث وأفضل القدرات التقنية والدفاعية التي تُلبّي احتياجات العملاء والمستخدمين المتنوعة والمتغيّرة. كما من شأن المكتب الجديد أن يُعزز حضور البصمة العالمية لشركة ميلريم للروبوتات، ويُوطّد التعاون المستمر من خلال موقع الشركة الاستراتيجي لإبرام شراكات جديدة، والحصول على رعاية تعاون دولي أكبر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي على نحو مستدام».

من جهته، قال كولدار فآرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلريم للروبوتات: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح أحدث مكتب لنا في أبوظبي، مما يُمثّل إنجازاً متميزاً ضمن مسيرة ميلريم للروبوتات المتنامية».

فيما أوضح يوري بايوستي، مدير العمليات لدى ميلريم للروبوتات: «بصفتنا شركة رائدة ضمن مجال ابتكار الروبوتات، ندرك الآفاق الهائلة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما سيمكّننا حضورنا في أبوظبي من خدمة عملائنا الحاليين على نحو أفضل، إلى جانب إقامة شراكات جديدة، وقيادة مسيرة التقدم الملموس في تكنولوجيا الروبوتات».

تعد ميلريم للروبوتات شركة رائدة عالمياً ضمن مجال تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة وتكامل الأنظمة، ولها مكاتب في إستونيا وفنلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأميركية.

وتشتهر الشركة بإنتاج المركبات البرية غير المأهولة من فئتي «THeMIS» و«Multiscope»، بالإضافة إلى المركبة القتالية الروبوتية «Type-X»، وحزمة «MIFIK» للوظائف المستقلة الذكية لمنصات الدفاع.