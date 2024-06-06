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شرطة أبوظبي تعزز الوعي بمخاطر المخدرات

جانب من الورشة (من المصدر)
7 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت شرطة أبوظبي الوعي بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها، والتصدي لها، عبر محاضرة عقدتها إدارة المراسم والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، على مسرح نادي ضباط الشرطة بمدينة العين، بحضور عدد من المنتسبين والجمهور.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، ضرورة تعزيز دور الشراكة المجتمعية في جهود مكافحة المخدرات، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي، ومن خلال برامجها التوعوية والتثقيفية المستمرة بإحداث تأثير إيجابي على أفراد المجتمع كافة، والحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن التعاطي والإدمان.
وأوضح المقدم الدكتور سالم عبيد العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أن المحاضرة تأتي ضمن اهتمام الإدارة بالتوعية والتثقيف الأمني بأضرار آفة المخدرات وآثارها السلبية وطرق الوقاية منها، والتصدي لها بالأشكال كافة، من خلال الخطط والبرامج والحملات التثقيفية على مدار العام في مختلف المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
وألقى المحاضرة المدني فيصل خميس الظاهري، مدير فرع تنفيذ البرامج الوقائية في إدارة مكافحة المخدرات بالعين، وعرض عدداً من الفيديوهات التي توضح جهود شرطة أبوظبي في مكافحة المخدرات والوقاية منها، وتضمنت محاور عدة شملت التعريف بآفة المخدرات وأنواعها ومسببات الإدمان، وشرحاً لأهم التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحتها ووعي الأسرة والشباب بها.
وشدد على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة القاتلة، وحث على التواصل الإيجابي مع الأبناء من خلال قضاء وقت معهم والاستماع لحديثهم بما يضمن لهم الشعور بالثقة، مؤكداً أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية كافة في توعية أفراد المجتمع بمخاطر تعاطي وترويج المخدرات.
واستعرض أبرز الأسباب المؤدية للتعاطي، كضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري، وضعف الرقابة من قبل أحد الأبوين، فضلاً عن الاضطرابات النفسية لدى المتعاطي، ومجالسة أصدقاء السوء، وعدم استثمار أوقات الفراغ بما يفيد، وعدم الوعي والإدراك بأخطار المخدرات وتعاطي مختلف الأدوية والعقاقير الطبية دون استشارة الطبيب، والرغبة في التجربة وحب الاستطلاع.
واطلع الحضور على خدمة (فرصة أمل)، التي تسهم في توفير التسهيلات التي تشجع متعاطي المخدرات على المبادرة إلى طلب العلاج في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لمساعدة هذه الفئة، ومنع تطور الإدمان.

شرطة أبوظبي
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مكافحة المخدرات
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