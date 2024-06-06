إنشاء مركز تميز للأمراض النادرة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأميركية، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وأسترازينيكا مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تميز للأمراض النادرة في أبوظبي، حيث سيعمل الطرفان على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في أبوظبي وخبرات أسترازينيكا العالمية في إدارة الأمراض النادرة لإثراء جهود الابتكار الرامية لتحسين حياة أفراد المجتمع المتأثرين بهذه الأمراض إقليمياً وعالمياً.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وهشام مرغني، مدير شؤون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في أسترازينيكا، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، وغالب الأحدب، مدير العلاقات الحكومية لمنطقة الخليج وباكستان في أسترازينيكا.

وتُشير الدراسات إلى أن الاضطرابات الوراثية والخلقية أكثر شيوعاً في منطقة الخليج العربي منها في البلدان الصناعية الأخرى، الأمر الذي ينتج عنه عبء اجتماعي واقتصادي كبير لدى المرضى وأسرهم والمجتمع ككل. وسيسهم هذا التعاون في مواجهة هذه الأعباء من خلال تعاون الطرفين جنباً إلى جنب لإنشاء مركز تميز للأمراض النادرة في الإمارة، ليكون بمثابة مركز شامل للتشخيص والعلاج والمتابعة والتعليم البحثي ورعاية المرضى مع تركيزه على أمراض الدم والأعصاب والاضطرابات الأيضية.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «نعتز بالإعلان عن تعاون جديد يجمعنا بأسترازينيكا ضمن مشاركتنا في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية. تحتضن أبوظبي نخبة من منشآت الرعاية الصحية المرموقة على مستوى العالم، بما في ذلك أربعة مراكز للتميز تُقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مجالاتها، وهو ما جاء نتاجاً لأطر التعاون التي استطعنا إرساءها مع الشركاء من حول العالم، فقد أدركت الإمارة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات وتعزيز الرعاية الصحية للجميع. وستمكننا الشراكة مع أسترازينيكا من تحقيق تطلعاتنا القائمة على قيادة الجهود البحثية والابتكار لتحقيق مستقبل أكثر صحة لمن يعانون من الأمراض النادرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.»

ويجمع هذا التعاون بين الرؤى والتوجهات العالمية التي تُقدمها شركة أسترازينيكا والبنية التحتية المتطورة في أبوظبي ومنظومتها المتميزة في الرعاية الصحية، بما في ذلك برنامج الجينوم الإماراتي وسجلها الحافل في خدمات البيانات. وسيعمل الطرفان جنباً إلى جنب لتطوير إجراءات التشخيص، وتنفيذ أحدث إجراءات الكشف المبكر وابتكار تقنيات جديدة لإدارة شاملة للمرضى الذين يعانون من أكثر الأمراض النادرة تعقيداً.

وقال أحمد سالم، مدير وحدة أعمال الأمراض النادرة بمنطقة الخليج في أسترازينيكا: «سعداء بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي في خطوة هامة تمضي بنا نحو مهمتنا المشتركة لإحداث أثر إيجابي في حياة المتأثرين بالأمراض النادرة. ومن خلال هذا التعاون، ونهدف إلى الاستفادة من خبراتنا العالمية في إدارة الأمراض النادرة مع التركيز على التميز التشخيصي وبروتوكولات العلاج الشاملة ورعاية المرضى بمستويات عالمية»