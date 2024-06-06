وفد من بلدية الشارقة يبحث تعزيز التعاون مع بلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، وتوظيفها في تحقيق الارتقاء المستمر للخدمات، وضمن هذا الإطار استقبلت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وفداً من بلدية الشارقة، بهدف تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

من جانبه، رحب قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوفد بلدية الشارقة مثمناً - بكل التقدير - هذه المبادرة، ومؤكداً أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الزيارات المعيارية الكفيلة بنقل التجارب الإبداعية المهمة والمميزة والتي من شأنها الارتقاء بالأداء العام، وتحقيق أفضل مستويات رضا المجتمع، والشركاء عن الخدمات كافة.

واستعرضت بلدية مدينة أبوظبي أفضل ممارساتها، وتجاربها أمام الوفد الضيف، حيث تناول الاجتماع اطلاع وفد بلدية الشارقة على آلية العمل المطبقة لتقييم الأداء المؤسسي، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات البلدية، كما تناول الاجتماع تعريف الوفد الضيف بإدارة المخاطر وآلية ربطها مع المشاريع والمبادرات.