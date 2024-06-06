«السلامة الغذائية» تُنظم عمليات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بشأن أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، ووجه القرار مدير عام الهيئة نحو إصدار ضوابط أخذ عينات الغذاء، والعلف وتحديد الموظفين المختصين بهذه المهمة، وذلك لتنظيم إجراءات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، وجميع مراحل تداول الغذاء والعلف في إمارة أبوظبي.

ويأتي القرار في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو حوكمة إجراءات العمل، وتحديث المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتخذة بشأن تنظيم أخذ عينات الأغذية والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش، وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة التي تطبقها الهيئة.

وتستهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تنظيم عمليات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، وضمان سلامة وجودة الغذاء والعلف خلال مراحل السلسلة الغذائية كافة، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للوائح الفنية والمواصفات القياسية في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.

وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن القرار من شأنه تسهيل إجراء إعادة تحليل عينات الأغذية المأخوذة من المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف بغرض الرقابة والتفتيش، مشيراً إلى أن القرار هو جزء من خطة تحديث وتطوير المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، ويعتبر مواءمة للتشريعات الاتحادية الصادرة بعد النظام رقم 5 لسنة 2010 من خلال إدراج عينات الأعلاف في نطاق عمليات أخذ عينات الأغذية بغرض الرقابة والتفتيش.

وأوضح: «يأتي القرار في إطار التزامنا الراسخ بصحة وسلامة المستهلكين، وضمان توفير منتجات آمنة وصحية للإنسان والحيوان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية والعلف، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس المطبقة في الدولة، وتتضمن هذه الضوابط إرشادات وتوجيهات دقيقة لعمليات أخذ العينات، بما في ذلك الإجراءات الفنية والمعايير اللازمة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.