الجمعة 7 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تصدر دليل الإرشادات والتدابير الوقائية خلال موسم الحج

«الصحة» تصدر دليل الإرشادات والتدابير الوقائية خلال موسم الحج
7 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
101 خريج من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: تطعيمات الحجاج بمراكز الرعاية الصحية

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر موقعها الإلكتروني، دليل «أهم الإرشادات الصحية خلال موسم الحج 2024»، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على إتمام مناسك الحج بصحة وسلامة. ودعا الدليل الإرشادي الحجاج المتوجهين إلى بيت الله الحرام إلى مراجعة الطبيب قبل السفر، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.
وشددت على أهمية أخذ كمية كافية من الأدوية بعد استشارة الطبيب خاصة الأشخاص الذين يعانون أحد الأمراض المزمنة، وحثتهم على حمل تقرير مفصل يوضح حالتهم المرضية والأدوية التي يتناولونها وعدد جرعاتها، إذ يساعد هذا الإجراء على متابعة حالتهم الصحية عند الضرورة.
وأكد الدليل أهمية أخذ التطعيمات الضرورية قبل 15 يوماً من السفر لضمان فعالية اللقاح وتوفير المناعة الكافية من الأمراض، والتأكد من تسجيل الجرعات المأخوذة في بطاقة التطعيمات الدولية من قبل المراكز الصحية المعتمدة.
وحث الدليل الإرشادي الحجاج على أخذ حقيبة طبية (الإسعافات الأولية) تحتوي على معقمات اليدين، وأدوات تعقيم الجروح، ودواء خافض الحرارة، ومسكن الألم، وكريم مرطب للبشرة، ومراهم للحروق والحساسية.
وحول الإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية في أثناء الحج، حدد الدليل مجموعة من الممارسات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب الأمراض التنفسية والتسمم الغذائي وأمراض الجهاز المعوي والإجهاد الحراري، ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب ضربات الشمس، واستخدام المظلة الواقية من الحر وأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من السوائل لتعويض النقص الناتج عن التعرق، والحرص على استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وعدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة، أو الأطعمة غير المطبوخة التي يتم تحضيرها في ظروف غير صحية، وتجنب الاحتكاك بالأشخاص الذين يظهر عليهم المرض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية.
يذكر أن الإمارات استكملت كافة الإجراءات والتدابير التي تمكن حجاج الدولة من أداء شعائر الحج بكل سهولة ويسر.
وتطرق الدليل إلى الإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية بعد الحج، ومنها أهمية أن يأخذ الحجاج العائدون من أداء المناسك قسطاً من الراحة وتناول كمية كافية من السوائل، وضرورة مراجعة الطبيب وتجنب مخالطة الآخرين في حال ظهور أي علامات أو أعراض مرضية عليهم مثل الحمى والسعال لدرجة تمنعهم من ممارسة الأنشطة الروتينية خلال أول أسبوعين بعد عودتهم.

الحج
موسم الحج
الحجاج
حجاج بيت الله الحرام
حجاج الإمارات
حجاج الدولة
الإمارات
وزارة الصحة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
آخر الأخبار
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
الأخبار العالمية
إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
7 يونيو 2024
مقر الكونجرس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتخابات الكونجرس «المنسية» تُنذر بـ«تحولات سياسية»
7 يونيو 2024
المدرسة التي تعرضت للقصف في مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى بقصف إسرائيلي على مدرسة وسط غزة
7 يونيو 2024
ينس ستولتنبرغ
الأخبار العالمية
ستولتنبرغ: لا خطط لنشر قوات «الناتو» في أوكرانيا
7 يونيو 2024
ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
الأخبار العالمية
ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
7 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©