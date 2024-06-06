«الصحة» تصدر دليل الإرشادات والتدابير الوقائية خلال موسم الحج

أبوظبي (وام)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر موقعها الإلكتروني، دليل «أهم الإرشادات الصحية خلال موسم الحج 2024»، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على إتمام مناسك الحج بصحة وسلامة. ودعا الدليل الإرشادي الحجاج المتوجهين إلى بيت الله الحرام إلى مراجعة الطبيب قبل السفر، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وشددت على أهمية أخذ كمية كافية من الأدوية بعد استشارة الطبيب خاصة الأشخاص الذين يعانون أحد الأمراض المزمنة، وحثتهم على حمل تقرير مفصل يوضح حالتهم المرضية والأدوية التي يتناولونها وعدد جرعاتها، إذ يساعد هذا الإجراء على متابعة حالتهم الصحية عند الضرورة.

وأكد الدليل أهمية أخذ التطعيمات الضرورية قبل 15 يوماً من السفر لضمان فعالية اللقاح وتوفير المناعة الكافية من الأمراض، والتأكد من تسجيل الجرعات المأخوذة في بطاقة التطعيمات الدولية من قبل المراكز الصحية المعتمدة.

وحث الدليل الإرشادي الحجاج على أخذ حقيبة طبية (الإسعافات الأولية) تحتوي على معقمات اليدين، وأدوات تعقيم الجروح، ودواء خافض الحرارة، ومسكن الألم، وكريم مرطب للبشرة، ومراهم للحروق والحساسية.

وحول الإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية في أثناء الحج، حدد الدليل مجموعة من الممارسات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب الأمراض التنفسية والتسمم الغذائي وأمراض الجهاز المعوي والإجهاد الحراري، ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب ضربات الشمس، واستخدام المظلة الواقية من الحر وأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من السوائل لتعويض النقص الناتج عن التعرق، والحرص على استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وعدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة، أو الأطعمة غير المطبوخة التي يتم تحضيرها في ظروف غير صحية، وتجنب الاحتكاك بالأشخاص الذين يظهر عليهم المرض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية.

يذكر أن الإمارات استكملت كافة الإجراءات والتدابير التي تمكن حجاج الدولة من أداء شعائر الحج بكل سهولة ويسر.

وتطرق الدليل إلى الإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية بعد الحج، ومنها أهمية أن يأخذ الحجاج العائدون من أداء المناسك قسطاً من الراحة وتناول كمية كافية من السوائل، وضرورة مراجعة الطبيب وتجنب مخالطة الآخرين في حال ظهور أي علامات أو أعراض مرضية عليهم مثل الحمى والسعال لدرجة تمنعهم من ممارسة الأنشطة الروتينية خلال أول أسبوعين بعد عودتهم.