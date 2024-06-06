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علوم الدار

«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: تطعيمات الحجاج بمراكز الرعاية الصحية

إجراءات احترازية أثناء الحج (أرشيفية)
7 يونيو 2024 01:03

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تقديم جميع المراكز الصحية التابعة للمؤسسة التطعيم لحجاج الدولة، مشيرة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتوجيه الراغبين بالسفر لأداء مناسك الحج إلى مراجعة المراكز الصحية قبل السفر للحصول على التطعيمات اللازمة، والتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج لا سيما إذا كان يعاني أمراضاً مزمنة.
وكشفت المؤسسة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، أن التطعيمات الإلزامية لموسم الحج لهذا العام، تشمل لقاح المكورات السحائية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، أما بالنسبة للتطعيمات الاختيارية التي ينصح بأخذها، فهي تشمل الجرعتين الأساسيتين من لقاح كوفيد-19، ولقاح المكورات الرئوية إذا كان عمر الحاج 65 عاماً فأكثر، أو إذا كان عمر الحاج 19 عاماً فأكثر، ويعاني مرضاً مزمناً. 
وأشارت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة إدارة الصحة العامة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن المؤسسة أصدرت دليلاً توعوياً صحياً شاملاً يتعلق بموسم الحج للعام الحالي، يتضمن استعدادات قبل الحج من المهم القيام بها، مثل التدرب على المشي لمسافات طويلة لبناء القدرات على التحمل، وشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف واعتماد نظام غذائي متوازن وصحي.

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ولفتت إلى أن هناك 5 إجراءات احترازية أثناء الحج، لضمان سلامة الشخص وسلامة الآخرين أثناء الحج، وتتمثل في غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين، وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل المناشف أو الأواني أو سجادات الصلاة، وكذلك تغطية الفم والانف بمنديل أو بالمرفق عند السعال أو العطس. 
كما تشمل هذه الإجراءات الاحترازية تجنب لمس الوجه والعينين والفم بأيد غير نظيفة، وفي حالة الشعور بالتوعك، يجب الحرص على تلقي الرعاية الطبية فور ظهور الأعراض. 
ونصحت بتجنب ممارسة بعض العادات والأمور أثناء الحج، مثل عدم شرب السوائل، حيث يجب المحافظة على شرب السوائل لتجنب الجفاف، ولابد من تجنب تناول الأدوية من دون استشارة طبية، فإذا كان الحاج يعاني حالة طبية تتطلب دواء، فمن المهم تناوله بناء على التعليمات وإحضار الكمية الكافية لكامل الرحلة. 
ولابد من تجنب عدم الحصول على قسط كاف من الراحة، حيث من المهم الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم والحفاظ على صحة جيدة وتجنب الإرهاق. 
وأكدت أن صحة الحجاج أولوية، حيث تولي الجهات الصحية عناية خاصة بالجوانب والإجراءات الصحية والوقائية المتعلقة بالحج. 
وذكرت أن صدور الدليل التوعوي يستهدف توجيه الراغبين بالسفر لأداء مناسك الحج بأهمية مراجعة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية، للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج، ولا سيما إذا كان يعاني أمراضاً مزمنة، مع التركيز على أهمية أخذ التطعيمات الأساسية والداعمة قبل السفر، وأهمية اتباع التدابير الصحية الوقائية أثناء الحج، مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل والحرص على نظام التغذية الصحية.
وقالت لوتاه: «إننا ندرك أن الصحة والسلامة هما أساس الرفاهية الإنسانية، وإن هذه المشاركة في توفير خدمات التطعيم والتوعية للحجاج ستمكننا من توحيد الجهود والموارد لتعزيز الوعي الصحي والسلوك الوقائي في المجتمع، وبالتالي تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة».
وأضافت: «نحن واثقون بأن الإجراءات الصحية والتوعية للحجاج ستؤدي دوراً فاعلاً في تعزيز مفهوم الحج الصحي والسلامة بين جميع أفراد المجتمع، سواء المسافرين أو المقيمين، وتعزيز السلوكيات الصحية والاحترازية المهمة أثناء الحج، للحفاظ على سلامة الحجاج والمجتمع بشكل أفضل».
وأكدت أن الجهود المشتركة بين الجهات المعنية والمختصة تعكس الحرص الكبير لمختلف الجهات المعنية في الدولة على رفع وتعزيز الوعي والتثقيف الصحي بين الحجاج، لضمان سلامتهم وحمايتهم من أية أضرار صحية خلال رحلتهم الدينية إلى الديار المقدسة.

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