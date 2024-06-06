نصائح وإرشادات للطلاب خلال الامتحان

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أكد تربويون ومرشدون أكاديميون أن هناك عدداً من الإجراءات التي لابد من اتخاذها قبل وخلال فترة الامتحانات، والتي من شأنها أن تخلق الأجواء والبيئة الصحية المفيدة للطلاب، من أهمها التوازن الذهني والبدني والنفسي لدى الطالب، وقدم التربويون عدة نصائح لتحقيق الهدف المرجو خلال فترة وموسم الاختبارات.

وأكدت التربوية مريم الزعابي أهمية التركيز على العامل الذهني لدى الطالب وتخفيف حدة التوتر خلال موسم الاختبارات وتهيئة الطالب نفسياً وذهنياً، من خلال توفير الأجواء الأسرية المناسبة والتغذية السليمة، خاصة أن الطالب والأسرة كلاهما يكونان تحت نفس الضغط؛ لذا لابد من منح الطالب الاستقرار النفسي اللازم، لأنه بداية الطريق لعبور مرحلة الامتحانات بنجاح وتفوق.

وأكد المرشد الأكاديمي جهاد المونا أن خلق الأجواء الصحية وتهيئة الطالب معنوياً هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطالب والمدرسة، من خلال إزالة المنغّصات والتوتر الذي قد يتعرض له الطالب، وخاصة طلاب شهادة الثانوية العامة، مشدداً على ضرورة تنظيم وقت الطالب، وتوفير الأساسيات التي تحقق غاية الاستذكار، الأمر الذي يخلص الطالب من الوقوع في مصيدة تكدس المواد قبل الامتحانات، والابتعاد عن السهر، وتخصيص الصباح الباكر لاستذكار واسترجاع الدروس.

وبيّن محمد الطائي، مرشد أكاديمي، أنه يجب على الطالب أن يعد كل شيء قبل موعد الامتحان، مثل الاستعداد النفسي، وعدم التركيز على المحبطات النفسية من بعض زملائه الطلاب، وعدم المذاكرة مع طلاب قد يؤثرون عليه سلباً في عملية استرجاع الدروس وتشويش ذهنه خلال المذاكرة. والابتعاد عن الأماكن التي لا توجد فيها إضاءة كافية، أو قد تسبب له النعاس، وتجهيز كل الأدوات والقرطاسيات والكتب التي تساعده في عملية الحفظ والفهم، وشرب الماء بكميات كبيرة، لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى تناول الوجبات الصحية الخفيفة والغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة التي تزيد من قدرة الطالب على التركيز والاستمرار لوقت أطول في كل جلسة للمذاكرة.



نصائح وإرشادات

- احتفظ بهدوئك وخذ نفَساً عميقاً

- اقرأ ورقة الامتحان كاملة قبل البدء بالإجابة

- نظم وقت الإجابة

- انتقل إلى السؤال التالي إذا تعثرت في إجابة سؤال ما

- اقرأ الأسئلة بعناية وتأكد من حل كل سؤال بالشكل الصحيح

- اشرب الماء خلال الامتحان

- تأكد من جميع الإجابات، خاصة إذا أنهيت الامتحان مبكراً.