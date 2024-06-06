«ايدج» تعرض أحدث تقنياتها في «يوروساتوري 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لأول مرة بمعرض يوروساتوري 2024، المعرض الدولي لأنظمة الدفاع البرية والجوية الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بين يومي 17 و21 يونيو الجاري. وستشارك المجموعة في الفعالية التي تُقام كل عامين بحضور كبير يضم ثماني شركات من محفظتها، وستعرض ما يفوق 50 منتجاً وحلاً متقدماً.

ومن المقرر أن تلقي «ايدج» الضوء على مجموعتها المتنوعة من القدرات المتطورة، والمصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المحددة للعملاء الدوليين، كما تهدف إلى توطيد الشراكات الإقليمية القائمة واستكشاف فرص تجارية جديدة متبادلة المنفعة.

من جهته، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «يسعدنا أن نشارك للمرة الأولى في يوروساتوري، المعرض الصناعي العالمي الضخم الذي يُقدّم لنا فرصة مهمة لإبراز مجموعة حلولنا المبتكرة، والتي اخترناها بدقة بحسب رؤيتنا للمشهد الدفاعي العالمي، بما يشمل قطاع الدفاع في أوروبا. كما نتطلّع بدورنا إلى تعزيز تعاوننا القائم مع الشركاء الحاليين، إلى جانب إقامة علاقات جديدة في أوروبا وخارجها».

وخلال الفعالية التي تستمر لخمسة أيام، ستوضح مجموعة ايدج إدراكها للمشهد الأمني ​​في أوروبا، بما يتضمن الطلب العاجل على الجهوزية التشغيلية، وتقوية سلاسل التوريد الدولية والوصول المتاح إلى الأنظمة الجوية المتقدمة المستقلة، والأنظمة البرية، والبنية التحتية للدفاع السيبراني، وحلول الاتصالات الآمنة، إلى جانب عرض الأنظمة المبتكرة التي يمكنها الاستجابة لتلك التحديات الإقليمية.

وضمن مجال الأنظمة الجوية المستقلة، ستعرض ايدج مجموعة هانتر من الذخائر الجولة، والطائرة المسيّرة هانتر إٍس بي (التي يمكن للأفراد حملها)، ونظام الطائرات المسيّرة هانتر 2-إس، إلى جانب الذخائر الجوالة ثابتة الأجنحة من طرازات«كيو إكس-1»و«كيو إكس-2»و«كيو إكس-3»و«كيو إكس-4» بالإضافة إلى «كيو إكس6-50»، والطائرة القتالية التعاونية المسيّرة «ﺟﻨﻴﺔ»، والطائرات المسيّرة المروحيّة من طراز «قرموشة»، والذخائر الجوالة من طراز«شادو»25 و50، والطائرة المسيّرة اللوجستية «اير ترك».

وأما في مجال الأنظمة البرية، فستعرض ايدج تشكيلة واسعة من مركباتها الأرضية المسيّرة متعددة الأغراض والمثبتة ميدانياً من طرازات «THeMIS»، والمركبات القتالية الروبوتية «Type-X»، وآلية عجبان للعمليات الخاصة بعيدة المدى وناقلات الأفراد المدرعة عجبان«MK2» وحفيت«MK2».

وضمن مجال الاتصالات الآمنة، ستعرض ايدج خط منتجات كاتم من الهواتف الذكية لأمن البنية التحتية، والحلول الشاملة فائقة الأمان، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأجهزة» GATEWAY «لتشفير الشبكات.

كما ستعرض ايدج أيضاً مجموعتها من ذخائر «لهب» للأنظمة الدفاعية ذات العيار المتوسط ​​والكبير.