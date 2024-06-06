الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين الإمارات ونيوزيلندا تبحث تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبي (وام)

بحثت الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين الإمارات ونيوزيلندا التي استضافتها وزارة الخارجية في أبوظبي، أمس الأول، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب النيوزيلندي طه ماكفيرسون، نائب وزير الخارجية لمجموعة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا بالإنابة. ورحبت معالي نسيبة بالتقدم المحرز في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمارات خاصةً في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة. وأشارت إلى النمو السنوي في التجارة غير النفطية منذ عام 2019 بين الدولتين والذي يزيد على 50%، وألقت الضوء على العوائد الهائلة على البلدين بعد اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.