«الشارقة للاتصال الحكومي 2024» تفتح باب التنافس بين صنّاع المحتوى

الشارقة (الاتحاد)

تفتح «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024» أبوابها للمواهب المتفرِّدة التي أثْرَت عالم المحتوى الرقمي من خلال الفئة المستحدثة «أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف»، والتي تُقدم لأول مرة ضمن قطاع الجوائز الفردية. وتهدف الفئة الجديدة إلى توفير الفرصة لمبدعي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم لمشاركة أفكارهم وإبداعاتهم التي حوَّلت الفضاء الرقمي إلى منصة للتأثير الإيجابي، وتنقسم إلى جائزتين تكرم الأولى جهود وإنجازات الشباب دون الـ18 عاماً، والثانية لمن هم فوق الـ18 عاماً. وتستقبل الجائزة طلبات المتقدمين حتى تاريخ 1 أغسطس 2024، عبر الموقع الإلكتروني.

وتحتفي جائزة «أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف» بأصحاب البصمة الرقمية المؤثرة وبالمبدعين الذين استطاعوا تحويل وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية إلى أدوات لبناء مجتمعات معرفية واعية، كما تسلط الجائزة الضوء على الأفراد الذين استثمروا مهاراتهم الاستثنائية لخلق محتوى تعليمي أو ترفيهي أو إبداعي يترك أثراً إيجابياً في الآخرين.

وتختص الجائزة بمعايير دقيقة تعكس التزامها بالتميز والإبداع، حيث يجب أن يظهر المحتوى المقدَّم أصالة وابتكاراً في الفكرة وطريقة التنفيذ، مع التركيز على تقديم محتوى فريد يميز صانع المحتوى عن غيره، كما يشترط أن يعكس المحتوى استخداماً مسؤولاً لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك احترام خصوصية الآخرين، وتجنب نشر معلومات خاطئة أو مضللة. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون للمحتوى تأثير إيجابي على المجتمع، سواء من خلال نشر الوعي حول القضايا المهمة أو تعزيز التعلم أو تقديم ترفيه هادف.

وتشترط الجائزة أن يظهر المحتوى المرشّح القدرة على جذب الجمهور وتحفيز التفاعل، مما يعكس قدرة صانعه على بناء مجتمع إيجابي ومتفاعل معه. ويجب أن يكون المحتوى ذا جودة عالية من حيث الصورة، الصوت، وطريقة العرض، مع التأكيد على إظهاره لفهم صانع المحتوى للأخلاقيات الرقمية، بما في ذلك استخدام الحقوق والتراخيص المناسبة للمواد المستخدمة. وأخيراً، يجب أن ينتمي المتقدمون إلى الفئة العمرية المحددة للجائزة، وأن يقدموا محتوى مناسباً لعمرهم ويعكس قدراتهم، وأن يكون متاحاً على واحدة أو أكثر من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وأن يحقق مستوى معيناً من الانتشار والمتابعة.

ومن أجل تقديم ملف ترشح ناجح لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الحادية عشر، يُنصح المتقدمون بإعداد ملخص تنفيذي واضح ومختصر لا يتجاوز 250 كلمة، بالإضافة إلى ملف أساسي متكامل من 1000 كلمة، مع تنظيم المحتوى بشكل منسق يسهل عملية التقييم، ويجب أن يستوفي الملف معايير الفئة التي يتم التقدم إليها.