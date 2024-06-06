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محمد الشرقي يطلع على خطط ومشاريع «الفجيرة للبيئة»

محمد الشرقي خلال اللقاء (وام)
7 يونيو 2024 01:02

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية حماية البيئة، وثروات الأرض الطبيعية، والحفاظ عليها عبر مختلف المبادرات الوطنية والدولية، منوهاً إلى ضرورة توحيد الجهود بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل المبادرات واستدامة مشاريع حماية البيئة على مستوى المؤسسات والأفراد، إسهاماً في تحقيق رؤية الدولة وتوجّهاتها العالمية في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندسة أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، وفريق عمل الهيئة، حيث اطلع، على مستجدات عمل الهيئة في مجال العمل البيئي والتغير المناخي، وخططها ومشاريعها البيئية المختلفة.
واستعرض فريق عمل هيئة الفجيرة للبيئة، البرامج الحالية والمستقبلية في مجال الحفاظ على المياه الجوفية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما تمّ تسليط الضوء على أعمال اللجنة التنفيذية لشبكة «العرب ماب» التي تترأسها دولة الإمارات متمثلةً في إمارة الفجيرة، والمختصة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبرامج المتعلقة بالتعليم، والتوعية العامة، والبحث، والتنمية.
وثمَّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود هيئة الفجيرة للبيئة في دعم منظومة العمل البيئي والتغير المناخي وتداعياته العالمية، وتكامل مشاريعها في تعزيز المشاريع الوطنية لدولة الإمارات في الحفاظ على البيئة على المستوى الإقليمي والدولي.

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