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علوم الدار

ولي عهد الفجيرة: تعزيز مسيرة التميز التعليمي في الإمارة

ولي عهد الفجيرة خلال لقاء أميرة الأهبش (وام)
7 يونيو 2024 01:02

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتورة أميرة حسن الأهبش، مدير مجمّع زايد التعليمي بالفجيرة، الحاصلة على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في نسختها الـ29 عن فئة القائد التربوي المتميز.
وأكد سموه، خلال اللقاء، دور المؤسسات التعليمية في تمكين العقول واستثمارها في بناء المجتمعات ورفع وعي أفرادها، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تعزيز مسيرة التميز التعليمي في إمارة الفجيرة، انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في قطاع التعليم المدرسي، وتبنّي أفضل الأنظمة التي تواكب مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال.
وهنأ سموه، الدكتورة أميرة الأهبش، على هذا الإنجاز المتميز، مثمّناً جهودها المبذولة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بعملها المؤسسي، وتمنى لها تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في مسيرة عملها.

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