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مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق سلسلة «ومضة فقهية»

جامع الشيخ زايد الكبير
7 يونيو 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير سلسلة ثقافية مرئية جديدة، بعنوان «ومضة فقهية»، تتمحور حول موضوعاتٍ دينية وفقهية تهم مختلف فئات المجتمع، تقدم بأسلوب مبسط يتيح لأفراد المجتمع من مختلف الفئات الاستفادة منها في معرفة واجباتهم الدينية على الوجه الأمثل، يقدمها عدد من أعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. وتأتي هذه السلسلة تأكيداً للدور الديني للجامع، كونه دار عبادة تقام فيه الصلوات والشعائر الدينية، وتعزيزاً لمسؤوليته تجاه المجتمع، بتقديم ما يحتاجه الفرد من معرفة حول المسائل الفقهية وغيرها مما يتعلق بالجانب الديني من الممارسات الحياتية، بمحتوى غنيٍّ وفريد، يُقدم بأسلوب سهل وبسيط.
وتتضمن كل حلقة من حلقات السلسلة سؤالاً يطرحه الجمهور، ويقدمه أحد اختصاصيي الجولات الثقافية في الجامع، ليقوم أحد أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس الإمارات للإفتاء بالرد على السؤال، وتقديم الإجابة السليمة له.
وتتطرق حلقات السلسلة الجديدة إلى العديد من المسائل الفقهية والشرعية المتخصصة في مجال العبادات والمعاملات المالية، والقضايا الأسرية والمجتمعية. ويخاطب المركز من خلال السلاسل الدينية والثقافية التي تم إنتاجها، ووصلت إلى 11 سلسلة، المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته وثقافاته، بلغة بسيطة مبتكرة، حظيت بالاستحسان والقبول، ولاسيما أنها طُبعت بروح المجتمع الإماراتي، وقيمه النبيلة، وموروثه الثقافي الأصيل.
ويتيح المركز لأفراد المجتمع بمختلف فئاته الوصول إلى سلسلة «ومضة فقهية» والسلاسل الدينية والثقافية الأخرى، والتي نشر منها أكثر من 250 حلقة مصورة، عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي. 

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