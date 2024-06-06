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علوم الدار

ورقة بحثية لـ«تريندز» تقرأ فرص وتحديات «الأخوة الإنسانية»

ورقة بحثية لـ«تريندز» تقرأ فرص وتحديات «الأخوة الإنسانية»
7 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر «تريندز للبحوث والاستشارات» العدد (5) من سلسلة أوراق محاضرات بعنوان «فرص وتحديات الأخوة الإنسانية»: قراءة جيوسياسية وطرح نظري مغاير، تتناول مفهوم «الأخوة الإنسانية» من منظور جيوسياسي، وتقدم طرحاً نظرياً مغايراً لفهم فرصها وتحدياتها في عالم يشهد تحولات عميقة.
وتُعرّف الورقة التي أعدها الدكتور وائل صالح، خبير، قسم دراسات الإسلام السياسي في«تريندز»،«الأخوة الإنسانية» بأنها الرابطة العالمية التي تربط كل البشر، وتجمع ما فرّقته أنواع التدين المختلفة، أو السياسة، أو الإثنية والعرقية، أو الطبقية.
وتؤكد أنّ الإنسان أخ للإنسان من حيث الجنس والنوع والكرامة، وأنّ الكل ينشد العدل والمساواة، والكرامة، والأمن، والسعادة.
وتُشير الورقة إلى أنّ «الأخوة الإنسانية» هي التي يمكن أن تحقق التضامن المجتمعي والعالمي في مواجهة تحديات الإنسان المشتركة ودعم السلام المهدد في العالم، وتغيير علاقات الصراع بين الديانات والثقافات والحضارات الكبرى إلى علاقات تقوم على الحوار والتلاقي.
وتُناقش الورقة دور«وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، التي تمّ اعتمادها مبادرة أممية.

الأخوة الإنسانية
وثيقة الأخوة الإنسانية
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
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