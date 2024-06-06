سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروعات تخرج في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، على عدد من مشروعات تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم في الجامعة.

واستمع سموه من الطلبة الخريجين لشرح عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس جهودهم وإبداعاتهم واجتهادهم خلال فترة دراستهم في الجامعة، وتعتبر المشروعات المعروضة جزءاً من مشاريع التخرج والبالغ عددها 85 مشروعاً للعام الأكاديمي الحالي، عمل عليها طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة الشارقة من مختلف التخصصات.

وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة على المواد المستخدمة في المشروعات وتنوعها من حيث اختلاف المنتج النهائي، إضافة إلى الأفكار المستوحاة للطلبة، والتي تتنوع بين الحداثة والتقليد وإبراز الزخارف والتصاميم الرقمية والتركيز على تنوع الثقافات من خلال المشروعات المعروضة، حيث شارك طلبة الكلية من مختلف دول العالم مثل الإمارات وتركمانستان وفلسطين وإيران والسودان.