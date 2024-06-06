«حمدان بن راشد آل مكتوم» تكرّم المدارس الفائزة في نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي

دبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في مدينة إسطنبول بتركيا المدارس المشاركة في جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية في دورتها الثانية وذلك على هامش مؤتمر EFQM الدولي المنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 من يونيو الجاري.

وقال الدكتور جمال محمد المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «يُسعدنا اليوم أن نكرم مجموعة المدارس المشاركة والفائزة في الدورة الثانية من جائزة ونموذج حمدان EFQM التعليمية العالمية، والتي نهدف من خلالها إلى تقدير وتكريم المؤسسات والمبادرات والأفراد المتميزين في الميدان التعليمي وبناء منظومة للجودة التعليمية بالإضافة إلى نشر المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية بين المدراس المختلفة».

ونوه إلى أن «كل ذلك يأتي في إطار أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والتي دأبت على مواكبة التطور في القطاع التعليمي والحرص على تطبيق أفضل الممارسات بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطور العلمي والتكنولوجي في عالم اليوم، حيث قامت بالتعاون مع مؤسسة EFQM بتطوير وتطبيق نموذج عالمي معتمد في الجودة التعليمية. وقد أثبت فعاليته في تعزيز جودة التعليم في العديد من الدول حول العالم».

وأضاف أن «نموذج حمدان يطبق معايير متطورة تعزز من توفير متطلبات الجودة في المؤسسات التعليمية وتضع منهجيات واضحة لتحقيق ومواصلة التميز».

وتقدم الدكتور المهيري بالتهنئة إلى المدارس المكرمة، مشيداً بدور مؤسسة EFQM وجهود فرق العمل والتربويين والخبراء في نجاح الدورة الأولى من البرنامج.

من جانبه، قال راسل لونغميير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة EFQM: «يسرنا التعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في العمل على تطبيق "نموذج حمدان- EFQM التعليمي" والذي يهدف إلى تعزيز الجودة التعليمية التي تقوم على أسس متطورة وتزويدها بأدوات ومعايير عالمية لضمان الارتقاء بجودة التعليم على كافة المستويات بتناول إطار عمل وإشراك كافة الأطراف المعنيين من أجل تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات، حيث يركز على الأداء الاستراتيجي. وقد أثبت النموذج كفاءته وأهميته وينعكس ذلك في انتشاره واستخدامه الواسع في العديد من المؤسسات في عملية تحسين الأداء والتقييم المستمر».

وقد تم تكريم المدارس المشاركة حيث حققت مدرسة قطر الندى للتعليم الثانوي من أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة الفوز بحصولها على 6 نجوم. وحققت مدرسة جيمس مودرن أكاديمي من إمارة دبي تقييم 4 نجوم ومدرسة الإمارات الوطنية الخاصة من مدينة العين على 4 نجوم بينما حصلت كل من مدرسة الزايدية الحكومية للبنات من مدينة العين والمدرسة الأميركية للإبداع العلمي الخاصة من إمارة الشارقة ومدرسة فاطمة بنت اليمان الحكومية من دولة الكويت على تقييم 3 نجوم.