طحنون بن زايد: حريصون على تعميق شراكاتنا العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"بحثنا مع ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت سبل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأكد سموه: "حريصون على تعميق شراكاتنا العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من الامكانيات التي تتيحها في تطوير وتحول مختلف القطاعات المهمة للانسانية وازدهار الأمم".