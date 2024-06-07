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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»

خالد بن محمد بن زايد
7 يونيو 2024 11:16

أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي.

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ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ووكيل دائرة الطاقة - أبوظبي، ووكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ووكيل دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وأمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، ومدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ومدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، والوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
خالد بن محمد بن زايد
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