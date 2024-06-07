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علوم الدار

الإمارات تشارك في قمة المدن العالمية بسنغافورة

الإمارات تشارك في قمة المدن العالمية بسنغافورة
7 يونيو 2024 13:50

استعرض سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان الجهود التي أولتها دولة الإمارات للوصول إلى مستوى متقدم وفعال من النضج والمرونة الحضرية، الأمر الذي شكل عاملاً أساسياً في مواجهة العديد من التحديات والمتغيرات الاقتصادية والمناخية المعاصرة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في جلسة بعنوان «المدن المرنة والمتجددة» خلال ترؤسه وفد الدولة بقمة المدن العالمية في سنغافورة.

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ينظم القمة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT وحكومة جمهورية سنغافورة، وهي تجمع دولي لقادة وممثلين المدن والمناطق الحضرية حول العالم لمناقشة القضايا الحضرية الراهنة واستعراض قصص نجاح الحكومات في مواجهة التحديات ومشاركة التجارب الملهمة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التنمية المستدامة، والتخطيط الحضري، والبنية التحتية، والابتكار والتكولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
الإمارات
سنغافورة
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