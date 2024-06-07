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المستشفى الإماراتي العائم في العريش يقيم فعاليات ترفيهية لأطفال غزة

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يقيم فعاليات ترفيهية لأطفال غزة
7 يونيو 2024 17:16

نظم القائمون على المستشفى الإماراتي العائم بالعريش وضمن عملية الفارس الشهم (3) يوماً ترفيهياً لأطفال غزة، في مبادرة لتخفيف آثار الحرب عليهم ونوع من العلاجات النفسية والتأهيلية.

وقالت منى طالب أحمد، ممرضة بالمستشفى: «قمنا بتنظيم عدد من الفعاليات للأطفال وذلك للتخفيف من معاناتهم النفسية والجسدية وشملت هذه الفعاليات مسابقات في الرسم والحناء والقرآن الكريم، مشيرة إلى أن مثل هذه النشاطات تساهم في التخفيف عنهم. وأشارت إلى أن فريق العمل داخل المستشفى يقوم كل أسبوع بتنظيم فعاليات للترفيه عن الأطفال، كما يتم إخراجهم خارج المستشفى للترويح عنهم».

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من جانبهم تفاعل الأطفال مع هذه الفعاليات الترفيهية وعبروا برسومات خاصة عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على المستشفى وجهودهم الكبيرة في تخفيف آثار الحرب عليهم.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
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