السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

395 سائقاً استفادوا من مبادرة «على دربك» في دبي

ماجد الكعبي
8 يونيو 2024 01:17

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات تحب الفلبين» تنظم احتفالاً جماهيرياً
«الصحة» تعزز مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ

كشفت شرطة دبي، أن عدد المستفيدين من خدمة تصليح المركبات مجاناً، ضمن مبادرة «على دربك»، بلغ 395 شخصاً، ضمن فئة كبار السن وأصحاب الهمم والنساء الحوامل، الذين تعرضوا لحوادث بسيطة، وتمكنوا من إصلاح مركباتهم في ورش معتمدة، وإعادة سياراتهم إلى مكان إقامتهم، وذلك بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية –إينوك وأوتو تراست (الرستماني).
وأظهرت الإحصاءات أن عدد المستفيدين من مبادرة «على دربك» بلغ 3565 مستفيداً منذ إطلاق المبادرة، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة.
وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي، وشركات التزود بالوقود في إمارة دبي (شركة بترول الإمارات الوطنية -إينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية -أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات)، لتقديم 6 خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، وخدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة E-Crime.
وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس مبادرة «على دربك»، إن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً، خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها، وذلك من خلال النتائج المحققة، حيث نتج عن المبادرة 1679 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، و496 تقريراً ضد مجهول، و265 عدد السيارات التي خضعت للتصليح، و129 بلاغاً في خدمة عين الشرطة، إضافة إلى 996 عدد المعثورات التي تم إرجاعها لأصحابها.
وأضاف أن 18 جهة خضعت للتدريب على كيفية الاستفادة من خدمة «على دربك»، ممثلين بإينوك، وأدنوك، وإمارات، ومؤسسة تاكسي دبي، ومواصلات الإمارات، والمركز الدولي للأمن والسلامة، وفيرست سيكيورتي جروب، ورد سيكيورتي، وأمان للتدريب الأمني، وترانس جارد جروب، وأخيراً الإمارات للمزادات، إضافة إلى عدد من الفنادق، بإجمالي عدد متدربين بلغ 7973 مستفيداً.
وأكد النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، أن المبادرة أدت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة، على حد سواء، مشيراً إلى أن تعاون شرطة دبي مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع.

شرطة دبي
دبي
أصحاب الهمم
شركة بترول الإمارات الوطنية
إينوك
آخر الأخبار
مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
8 يونيو 2024
فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (أف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا بشروط «مينسك واسطنبول»
8 يونيو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: البطالة في غزة تقترب من 80%
8 يونيو 2024
سوناك خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في ستونهاوس، غرب إنجلترا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
استطلاعات بريطانية: «العمال» قادرون على الفوز في انتخابات 4 يوليو
8 يونيو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله
8 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©