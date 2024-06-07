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علوم الدار

«شرطة عجمان» تناقش سبل تعزيز جودة العمل

شرطة عجمان تناقش تعزيز جودة العمل الشرطي
8 يونيو 2024 01:17

عجمان (وام)

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استعرضت اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان تقرير الحالة المرورية في الإمارة، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للربع الأول من عام 2024، ونتائج تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لدعم جودة العمل الشرطي. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، برئاسة العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، بحضور العميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية، وأعضاء اللجنة.
 وأكد العميد عبدالله سيف المطروشي العمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة، بما يدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.

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