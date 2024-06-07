«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يبحث التعاون مع إيطاليا

أبوظبي (وام)

بحث وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، مع عدد من الشركاء الإيطاليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سبل تعزيز التعاون الفني القائم بين الطرفين، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد لجمهورية إيطاليا استمرّت يومين.

وقال حامد الزعابي، خلال اللقاء إن الإمارات وإيطاليا تعملان بشكل وثيق في مكافحة الجريمة المالية، من خلال التعاون الثنائي وكذلك عبر مجموعة العمل المالي، واتفاقيات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تسهّل تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة. وأضاف الزعابي أن أجهزة إنفاذ القانون في البلدين ومختلف الجهات المعنية تعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات المالية وتنسيق العمليات، ويسرّنا أن نعقد اجتماعات مثمرة مع شركائنا من إيطاليا عبر مجموعة من الوزارات والهيئات، فبالإضافة إلى مناقشة التعاون القائم، بحثنا سبل توسيع تعاوننا من خلال بناء القدرات وتبادل المعرفة، والاستفادة من عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدينا لتعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويؤكد نهجنا الشامل والمتعدد الأوجه على أهمية التعاون العالمي في الحفاظ على سلامة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

الزيارة

كان وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد التقى خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين في الشرطة المالية ووزارة المالية والاقتصاد، ووزارة العدل بإيطاليا.