السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يبحث التعاون مع إيطاليا

صورة جماعية عقب اللقاء (وام)
8 يونيو 2024 01:17

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سفارة سلوفينيا لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني لبلادها
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية

بحث وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، مع عدد من الشركاء الإيطاليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سبل تعزيز التعاون الفني القائم بين الطرفين، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد لجمهورية إيطاليا استمرّت يومين.
وقال حامد الزعابي، خلال اللقاء إن الإمارات وإيطاليا تعملان بشكل وثيق في مكافحة الجريمة المالية، من خلال التعاون الثنائي وكذلك عبر مجموعة العمل المالي، واتفاقيات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تسهّل تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة. وأضاف الزعابي أن أجهزة إنفاذ القانون في البلدين ومختلف الجهات المعنية تعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات المالية وتنسيق العمليات، ويسرّنا أن نعقد اجتماعات مثمرة مع شركائنا من إيطاليا عبر مجموعة من الوزارات والهيئات، فبالإضافة إلى مناقشة التعاون القائم، بحثنا سبل توسيع تعاوننا من خلال بناء القدرات وتبادل المعرفة، والاستفادة من عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدينا لتعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويؤكد نهجنا الشامل والمتعدد الأوجه على أهمية التعاون العالمي في الحفاظ على سلامة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
الزيارة
كان وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد التقى خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين في الشرطة المالية ووزارة المالية والاقتصاد، ووزارة العدل بإيطاليا.

غسل الأموال
إيطاليا
الإمارات
الإرهاب
آخر الأخبار
مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
8 يونيو 2024
فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (أف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا بشروط «مينسك واسطنبول»
8 يونيو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: البطالة في غزة تقترب من 80%
8 يونيو 2024
سوناك خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في ستونهاوس، غرب إنجلترا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
استطلاعات بريطانية: «العمال» قادرون على الفوز في انتخابات 4 يوليو
8 يونيو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله
8 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©