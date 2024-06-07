«أبوظبي للزراعة»: 103 آلاف زيارة تفتيشية في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أكثر من 103 آلاف زيارة تفتيشية، خلال العام الماضي، شملت جميع المنشآت الغذائية في الإمارة، ما أسفر عن تحرير 3.391 مخالفة، و27.895 إنذاراً.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة أبوظبي استحوذت على أكثر من نصف الزيارات التفتيشية التي تمت خلال العام الماضي، حيث بلغ عددها حوالي 63690 زيارة تفتيشية، مقابل حوالي 29583 زيارة تفتيشية في مدينة العين، ونحو 9998 زيارة تفتيشية في منطقة الظفرة.

ويأتي هذا الإعلان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف السابع من يونيو من كل عام، حيث يقام الاحتفال هذا العام، تحت شعار «تأهب لغير المتوقع»، وتهدف الهيئة من خلال هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على جهودها الدؤوبة، لضمان سلامة الغذاء في الإمارة، وتعزيز الوعي بأهمية اتباع ممارسات السلامة الغذائية الصحيحة.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها الراسخ بتوفير غذاء آمن وسليم لمجتمع أبوظبي، وذلك من خلال تبني أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ومبادئ تحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق التفتيش الذكي الذي أطلقته الهيئة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصية «جي بي إس» لتحديد مواقع المنشآت الغذائية قد نحج في تنفيذ أكثر من 490 ألف زيارة تفتيشية منذ انطلاقه لإنجاز المهام الميدانية اليومية للتفتيش الغذائي. ويتميز التطبيق بأنه يساعد على جدولة عمليات التفتيش تلقائياً، وتوفير بيانات التواصل مع أصحاب العلاقة، وإمكانية الاطلاع على السجل التاريخي للمنشأة، وكذلك التصوير وإرفاق المستندات والوثائق، بالإضافة إلى مشاركة تقرير التفتيش النهائي، وإرساله للمتعامل عن طريق البريد الإلكتروني، أو الهاتف.

أما تطبيق «تقييم زادنا» الذي أطلقته الهيئة لمشاركة نتائج تقييم المنشآت الغذائية مع الجمهور، فقد حقق قفزة كبيرة في عدد المنشآت الغذائية المشاركة فيه ليصل إلى أكثر من 9000 منشأة غذائية على مستوى إمارة أبوظبي، ما ساهم في زيادة نسبة امتثال المنشآت الغذائية بأكثر من 73%، ويتيح التطبيق لجمهور المستهلكين الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشآت الغذائية في البرنامج الصحي التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة.

ولفتت الهيئة أيضاً إلى جهودها ضمن مشروع الرقابة الموحدة في إمارة أبوظبي الذي يعتبر أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط، ويضم (10) جهات حكومية، حيث يسعى المشروع إلى توحيد جهود الجهات الرقابة من أجل تعزيز منظومة الرقابة بمختلف أشكالها في إمارة أبوظبي.

ونظمت الهيئة 85 دورة تدريبية في مجال سلامة الغذاء لبناء قدرات موظفيها، وتمكينهم من النهوض بمهام الرقابة والتفتيش الغذائي. ولفتت الهيئة إلى أنها تمثل دولة الإمارات في اجتماعات لجنة الدستور الغذائي للشرق الأدنى، حيث تشارك في تبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، وخلال الربع الأول من العام الجاري شاركت الهيئة في 11 اجتماعاً لهيئة الدستور الغذائي.

وشددت الهيئة على التزامها المستمر بتعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المجتمع من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. كما تسعى الهيئة إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال سلامة الغذاء لضمان حصول المستهلكين في أبوظبي على غذاء آمن وسليم يلبي احتياجاتهم الغذائية.