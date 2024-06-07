«أميركية رأس الخيمة» ضمن «أفضل 500 جامعة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

انضمت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة إلى قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات لعام 2025، لتحتل المركز 485. ونتيجة لذلك، ارتقت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة إلى المركز السادس بين الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2023، حصلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة على تصنيف «كيو إس 5 نجوم بلس»، لتصبح أول جامعة في الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا التصنيف الأعلى، ما يضمن لها مكانة بين نخبة الجامعات في العالم. ويؤكد هذا التصنيف الأداء المتميز للجامعة عبر الفئات الأساسية، بما في ذلك التدريس والتوظيف والتطوير الأكاديمي والمرافق والابتكار.

وقال الدكتور ديفيد أ. شميت، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «لا يعدّ تصنيف الجامعة الأميركية في رأس الخيمة في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات إنجازاً محلياً فحسب، بل هو مساهمة كبيرة في المشهد الأكاديمي العالمي. ويعكس صعودنا تأثير الجامعة المتزايد وتميزها في بيئة أكاديمية تنافسية ذات معايير تعليمية سريعة التطور في منطقة تزدهر بالتطور التعليمي».