لدعم تعليم الأطفال من الأسر المتعففة.. طلاب دبي يشاركون في جمع التبرعات

دبي (الاتحاد)

حشدت دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، المجتمع التعليمي في دبي، دعماً لمبادرة «طلاب من أجل الطلاب»، وهي مبادرة مشاركة مجتمعية توفر للطلاب فرصة دعم تعليم أقرانهم من الأسر المتعففة. وضمن المرحلة الأولى من المبادرة، نظم طلاب من 14 مدرسة مُشارِكَة مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل معارض الربيع، ومبيعات المخبوزات والألعاب، وغيرها، وذلك بهدف جمع التبرعات التي تم استخدامها لشراء اللوازم المدرسية الأساسية، بما في ذلك الحقائب المدرسية والقرطاسية للأطفال من الأسر المتعففة. ونجحت المدارس المشاركة في جمع مبلغ إجمالي قدره 720.000 درهم.

وشهدت الأنشطة مشاركة الآلاف من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأفراد الأسر في مدارس مختلفة لدعم المبادرة، وأدوا دوراً في إحداث فرق في حياة الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على اللوازم المدرسية.

وضمن المرحلة الثانية من المبادرة، ستنظم المدارس المشاركة يوماً تطوعياً لحزم الحقائب المدرسية التي تم شراؤها من الأموال التي جُمعت، أي ما مجموعه 9000 حقيبة. وسيتم تنفيذ أنشطة تجهيز الحقائب في الفترة من 10 يونيو وحتى 25 يونيو في مقرات المدارس المشاركة، حيث سيتولى الطلاب بشغف دور المتطوعين لتجهيز هذه الحقائب. وبعد ذلك، ستقوم دبي العطاء بتوزيع الحقائب المدرسية على المدارس الخيرية والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.