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علوم الدار

«تريندز» يطلق ميثاق شرف للمحتوى والبحث العلمي

جانب من الندوة (من المصدر)
8 يونيو 2024 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة جديدة تعد الأولى من نوعها في مراكز البحث والفكر، وفي إطار سعيه المتواصل لتحقيق رسالته البحثية العالمية، أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات إطلاق «ميثاق شرف تريندز للمحتوى والبحث العلمي». ويحدد الميثاق الذي تم الإعلان عنه في ندوة عقدها «تريندز» في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقره في أبوظبي أطر العمل البحثي والمعرفي الذي يلتزم به «تريندز للبحوث والاستشارات» في عمله، وفي مقدمتها التمسك بالقيم البحثية، والمهنية والمصداقية والتميز.
ونصت بنود ميثاق شرف تريندز للبحوث والاستشارات للمحتوى والبحث العلمي الـ24 على أن المركز الذي يضطلع بالمساهمةِ في نشر المعرفة ونهضة المجتمعات، يعملُ وفقَ ميثاق شرفٍ خاصٍ تتركز بنوده في العمل على تعزيز عالمية «تريندز» والمساهمةُ في نشر دراساتٍ وأبحاثٍ علمية قَيِّمة ورصينةٍ تلتزم بأسس وقواعد البحوث العلمية المحكَّمة، وتقدم محتوى راقياً ومفيداً في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، والصحية، والرياضية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والدعوةُ إلى نشر ثقافةِ السلام والاعتدال والانفتاحِ على الآخر، والتعايشُ، وتأكيد القيم الإنسانيةِ التي تجمع البشر، والعمل على نهضة الأممِ وتشجيع التعليم والابتكارِ ودعم خطط التنمية المستدامة.
كما نصت بنود الميثاق على المساهمة في دعم وتأهيلِ الكوادر الشبابية، جيل المستقبل، لمواصلة مسيرةِ البناء والازدهارِ وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأةِ، واحترام حقوقِ الطفولة، ونبذ العنف والإرهابِ والتطرف بأنواعه كافة، والعمل على توعية الأجيالِ الشابة بمخاطر الفكرِ المتطرف.
ويؤكد الميثاق ضمن بنوده ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، والشّرَاكة مع المراكز الثقافيةِ والفكرية العالمية المرموقة، لنشر كلِّ ما يفيد البشرية، واقتراح الحلولِ الممكنة للقضايا الدولية الشائكة، ومد جسورِ التبادلِ الثقافي والإنساني.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في كلمة له بالندوة، إنّ «ميثاق شرف تريندز للبحوث والاستشارات للمحتوى والبحث العلمي» يعد خطوة رائدة تعكس التزام مركز تريندز بأعلى معايير المهنية والأخلاقيات في مجال البحث العلمي. ويمثل هذا الميثاق إطاراً مرجعياً مهماً للباحثين والخبراء في المركز، ويعزز ثقافة التميز والمسؤولية في جميع أعمالنا البحثية.
ومن جانبه، أشاد إبراهيم خادم، مدير تراخيص المحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام، بمبادرة ميثاق تريندز للعمل البحثي، وقال إنه كمهتم بمسار البحث العلمي يرى أنّ المبادرة تشكل خطوة إيجابية للغاية، ففي ظلّ انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، تُصبح الحاجة ملحة لوجود مبادئ أخلاقية صارمة تنظم عمل الباحثين والخبراء.
إلى ذلك، أكد محمد السالمي، رئيس قطاع البحوث في «تريندز» أنّ إطلاق مبادرة «ميثاق شرف تريندز للبحوث والاستشارات للمحتوى والبحث العلمي» يأتي تأكيداً على التزام المركز بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية في مجال البحث العلمي، مؤكداً أن هذه المبادرة ستُساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة الجمهور في أبحاث «تريندز» ودراساته، وستُساعد على نشر المعرفة الصحيحة والموثوقة في مختلف المجالات.
ومن جانبه، قال علي محمود، الخبير الإعلامي في «تريندز»، إن الميثاق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة والمصداقية، مؤكداً أن التمسك بمعايير البحث العلمي الدقيقة والالتزام بالأخلاقيات المهنية، يُساهمان في نشر معلومات موثوقة وذات قيمة حقيقية للمجتمع.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
البحث العلمي
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