«العلوم الصحية».. ختامها مسك في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اختتم صباح أمس، طلبة الثانوية العامة، ومراحل النقل الأسبوع، الأول من اختبارات الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي 2023-2024، التي وصفها طلاب الثاني عشر بحسن الختام لنهاية الأسبوع بمادة العلوم الصحية، حيث مرت من دون منغّصات وعقبات، على الرغم من وجود أسئلة تفرق ما بين الطالب المتميز والطالب المتوسط، منوهين بأن الاختبار كان إلكترونياً.

وأكد عدد من طلبة الثانوية أن أسئلة الامتحان جاءت ضمن توقعاتهم، ومتوافقة مع نماذج الأسئلة التدريبية التي تدربوا عليها، مشيرين إلى أنها كانت نهاية مريحة، وقد ضمت 25 سؤالاً إلكترونياً، وخلقت لهم جواً سعيداً كما كانت حظوظ طلاب المتقدم جيدة باختبار العلوم الصحية.

وقالت الطالبة حصة الشحي من «القسم المتقدم»، إن العلوم الصحية كانت نهاية مريحة لطلاب شهادة الثاني عشر في الأسبوع الأول من الاختبارات، حيث وصفت بأنها مباشرة رغم طولها، ووجود بعض الأسئلة التي كانت تحتاج وقتاً.

وأجمع الطلاب على خلو الورقة من الأسلوب التقليدي القديم المعتمد، وعلل عدد من الموجهين وواضعي الامتحان سبب ذلك باعتماد الهيئة التدريسية على صفات ومحاور وضعت على أساسها أسئلة الامتحان، ودراسة كل سؤال وفق جدول المواصفات الذي يقيس معايير الفهم والاستيعاب والاستنتاج والحفظ لدى الطالب، بالإضافة إلى توزيع الدرجات، حسب مؤشر الأداء، لافتين إلى أن الاختبار راعى مختلف مستويات الطلبة، دون استثناء، وأعطى كل مستوى حقه. وبيّن التربويون أن واضعي الامتحان أعطوا المجال لأسئلة قياس المهارات العليا والتفكير لدى الطالب، والتي تركز على الفهم والاستنتاج والاستيعاب.